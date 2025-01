Mercato : Poussé vers la sortie, l’OM a déjà trouvé son remplaçant

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir vendu Elye Wahi à l’Eintracht Francfort, l’OM veut se séparer d’un autre joueur arrivé l’été dernier, Ismaël Koné, écarté du groupe dimanche pour le déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice. Marseille discute avec plusieurs clubs intéressés par l’international canadien et a déjà identifié son remplaçant en la personne de Nicolo Fagioli.

C’est de chez lui qu’Ismaël Koné a assisté à la défaite de l’OM sur la pelouse de l’OGC Nice dimanche soir (2-0). Six mois seulement après son arrivée en provenance de Watford dans le cadre d’un transfert estimé à 12M€, le milieu de terrain âgé de 22 ans est déjà sur le départ. À l’instar d’Elye Wahi, transféré à l’Eintracht Francfort, l’international canadien (26 sélections) n’a pas convaincu Roberto De Zerbi.

Ça bouge pour le départ de Koné

« Koné est sur le départ. Koné va probablement s’en aller, c’est pourquoi il n’y avait pas de sens qu’il s'entraîne avec nous », a déclaré Roberto De Zerbi vendredi dernier en conférence de presse, expliquant que se séparer d’Ismaël Koné est « un choix du club. On a voulu ce joueur, il est très fort, c’est un bon garçon, mais on connaît nos objectifs. On sait quelle équipe on veut. J’ai en tête ce que je veux. Au cours des derniers mois il ne m’a pas montré qu’il était en mesure de faire partie de ce projet. Il a beaucoup de concurrence. On construit une équipe toujours plus forte. »

L’OM veut Fagioli pour le remplacer

Si un départ à Rennes dans le cadre d’un chassé-croisé avec Amine Gouiri (24 ans) ne semble plus d’actualité, Ismaël Koné a d’autres prétendants. D’après les informations de La Provence, plusieurs clubs sont intéressés par son profil et dimanche soir, l’OM discutait avec eux d’un prêt avec option d’achat. Un départ, s’il se confirme, qui sera compensé et en ce sens, le quotidien régional confirme la piste menant à Nicolo Fagioli (23 ans). Marseille aimerait se faire prêter l’international italien (7 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2028 avec la Juventus.