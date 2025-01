Mercato : L'échec qui va coûter cher à l'OM !

La rédaction

L’OM s’est incliné sur la pelouse de l’OGC Nice ce dimanche. Une défaite qui a révélé de nombreux manques dans l’effectif marseillais et qui pourrait avoir des conséquences sur le reste de la saison olympienne. Entre flop du dernier mercato et carences dans l’effectif, Roberto De Zerbi devrait voir au moins trois recrues arriver avant la fin du mercato d’hiver.

Ce dimanche, l’OM affrontait l’OGC Nice à l’Allianz Riviera. Les Olympiens se sont inclinés sur le score de 2-0, notamment grâce à des buts d’Evan Guessand et de Mohamed-Ali Cho. Une défaite qui fait mal aux Marseillais, lesquels voient l’AS Monaco et Nice se rapprocher d’eux au classement, et qui pourrait influencer le mercato de l’Olympique de Marseille.

Le poste d’avant-centre en priorité

La priorité pour les dirigeants marseillais reste évidemment le recrutement d’un numéro 9 après le départ d’Elye Wahi pour Francfort. Le journaliste de RMC Sport spécialisé dans l’OM, Florent Germain, s’est exprimé ce lundi au micro de Rothen s’enflamme : « Si le résultat à Nice va avoir des conséquences sur la fin du mercato ? Le souhait de l'OM est d'essayer de recruter trois joueurs avant la fin du mercato : la priorité est d'avoir un attaquant de pointe pour remplacer Elye Wahi. »

D’autres pistes explorées

Mais ce n’est pas tout. L’OM a également ciblé des postes clés à renforcer, après certaines erreurs de casting durant le dernier mercato estival olympien. « L'OM veut aussi se renforcer en défense, où beaucoup de joueurs déçoivent : Lilian Brassier, Derek Cornelius, qui a du mal à s'imposer, et même Quentin Merlin, qui est un peu dans le viseur de Roberto De Zerbi », poursuit Florent Germain. « Marseille recherche un profil capable de jouer piston sur le côté gauche. Enfin, une autre recrue dépendra d’un éventuel départ d’Ismaël Koné. S'il part, l'OM voudra le remplacer au milieu de terrain. Cela fait beaucoup de recrues estivales remises en question, il y a une vraie remise en cause à Marseille », explique le journaliste de RMC.