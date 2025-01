PSG - Officiel : Le Qatar annonce une grosse opération !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours dans l’optique de poursuivre son expansion, le PSG a prolongé un partenariat clé avec Qatar Airways. Le club de la capitale est désormais associé à la compagnie aérienne qatarie jusqu’en 2028. Une signature importante qui va permettre au PSG de continuer d’innover à l’image de la conférence de presse organisée en plein vol avant le Trophée des champions.

Passé dans une nouvelle dimension en 2011 avec le rachat du club par QSI, le fond d'investissement de l'Etat du Qatar, le PSG ne cesse de se développer sur le plan économique. Plusieurs partenariats majeurs ont ainsi été scellés ces dernières saisons, et visiblement, ce n'est pas près de changer. En effet, le club de la capitale a officialisé ce lundi, la prolongation de son partenariat avec Qatar Airways jusqu'en 2028.

Le PSG prolonge son partenariat avec Qatar Airways

Par le biais d’un communiqué, le PSG a donc officialisé la nouvelle : « Le Paris Saint-Germain est fier d'annoncer la prolongation de son partenariat avec Qatar Airways, élue meilleure compagnie aérienne au monde par Skytrax en 2024. Ce renouvellement, qui s’étend jusqu'en 2028, vient renforcer un partenariat de longue date entre Qatar Airways et le Club, fondé sur des valeurs communes d’excellence, d’ambition et d’innovation ».

«Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec le PSG»

Engr. Badr Mohammed Al-Meer, Directeur général du groupe Qatar Airways, s’est également réjoui de cette prolongation : « Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec le Paris Saint-Germain, un club qui incarne l'esprit d'excellence et d'innovation. Cette collaboration témoigne de notre vision commune de connecter et d'inspirer les personnes à travers le monde. Ensemble, nous continuerons à repousser les limites du possible, aussi bien sur le terrain que dans les airs », explique-t-il dans le communiqué officiel du PSG. Un très joli coup pour le club de la capitale qui prolonge et conserve ainsi l'un de ses plus importants partenariat.