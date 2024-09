Cyril Hanouna évite une énorme bourde en direct sur le PSG !

Jean de Teyssière

Au PSG, de nombreux joueurs ont été critiqués par le mode de vie. La vie nocturne parisienne est réputée pour être animée et un ancien de joueur parisien aurait été aperçu dans un club échangiste. C’est le chroniqueur de TPMP, Jean-Michel Maire, qui fait cette révélation et qui était proche de dire le nom, avant que Cyril Hanouna ne l’en empêche.

On connaissait des stars parisiennes addicts à la cigarette, l’alcool ou aux soirées. Mais adepte des soirées échangistes, pas trop. C’est pourtant ce qu’il s’est passé ces dernières années, puisqu’un chroniqueur de TPMP assure avoir passé une soirée dans un club libertin en compagnie d’une star du PSG et de sa femme...

Quand Jean-Michel Maire croise un joueur du PSG en club échangiste

Tout part d’une anecdote d’un candidat de N’oubliez pas les paroles qui affirme avoir passé quelques jours dans un camp de naturistes et croisé le chanteur Renaud. Jean-Michel Maire, chroniqueur pour TPMP, y va aussi de son anecdote dans l’émission de Cyril Hanouna : « J’allais dans des clubs un peu olé-olé où il y a des hommes politiques, des humoristes, des acteurs, etc. Mais aussi un ancien joueur du PSG, qui avait une très jolie femme. J’ai eu la chance de pouvoir un peu jouer avec son épouse. C’était un très très grand joueur du PSG, une star du PSG, qui n'est plus au PSG maintenant. Je pense que c'était son épouse oui, il ne m'a pas montré sa carte d'identité, mais visiblement, c'était son épouse. Il habitait Londres à ce moment-là, il m'avait invité à venir à Londres. Mais je n'y suis pas allé, car ce sont des rencontres d'un soir. Mais il était très sympathique. »

«T’es malade ou quoi ? »

Sauf que Jean-Michel Maire, grisé par ses propos est devenu proche de balancer le nom du joueur en question. Une gaffe évitée par Cyril Hanouna qui lui a demandé de se taire : « T'es malade ou quoi ?! Non, mais il est fou ce mec, il est fou ! » Cet ancien du PSG a eu chaud.