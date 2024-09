PSG : La malédiction continue pour le Qatar ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, la Ligue des Champions a enfin repris ses droits et après le Real Madrid ou encore Liverpool ce mardi, c’est le PSG qui va retrouver la plus prestigieuse des compétitions ce mercredi. Pour le club de la capitale, ça va commencer avec la réception de Gérone au Parc des Princes. Bien évidemment, la grande question est de savoir si cette année sera enfin la bonne ou non pour le PSG…

En 2011, le Qatar reprenait les commandes du PSG. Depuis cette date, ce sont de nombreuses centaines de millions d’euros qui ont été dépensées pour recruter les plus grandes stars de la planète football avec une objectif en tête : remporter la Ligue des Champions. Si le PSG s’est invité à la table des plus grands avec son chéquier, sur le terrain, ce n’est toujours pas cela. En effet, le club de la capitale est encore et toujours à la quête de sa première Ligue des Champions. La Coupe aux grandes oreilles fuit ainsi Paris, mais jusqu’à quand ?

PSG : Luis Campos recalé pendant le mercato ? https://t.co/PDBuSlCrJc pic.twitter.com/6XUV0i0iKu — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

La première Ligue des Champions pour le PSG ?

La saison dernière, mené par Luis Enrique, le PSG avait réussi à atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions, échouant aux portes de la finale face au Borussia Dortmund. Une ultime marche que le club de la capitale n’a réussi à atteindre qu’à une seule reprise dans l’ère qatarie., c’était en 2020 et le PSG s’était alors incliné face au Bayern Munich. Cette saison, Luis Enrique veut évidemment faire mieux que lors du précédent exercice. Mais y arrivera-t-il ? Paris n’a aujourd’hui plus Kylian Mbappé, mais a peut-être gagné un véritable collectif. En effet, depuis le début de la saison, les Parisiens font forte impression en Ligue 1 avec une équipe soudée, mais on le sait, le juge de paix sera bien évidemment la Ligue des Champions et ça commence ce mercredi face à Gérone.

Attention à la concurrence

Le PSG fait bien évidemment partie de ces équipes qui peuvent prétendre à remporter la Ligue des Champions cette saison. Mais la concurrence sera terrible sur la scène européenne. Il faudra bien évidemment compter sur le Real Madrid, spécialiste de l’exercice, tenant du titre et renforcé cet été par l’arrivée de Kylian Mbappé. Outre les Merengue, il faudra également compter sur le Manchester City de Pep Guardiola ou le FC Barcelone d’Hansi Flick, qui impressionne depuis le début de la saison. Sans oublier Liverpool ou encore le Bayern Munich…

Alors, le PSG remportera-t-il la Ligue des Champions cette saison ?