PSG : Après avoir battu Mbappé, il jubile de sa nouvelle victoire

Remis en question l’été dernier, Marquinhos avait tout de même été élu par le vestiaire du PSG comme capitaine devant Kylian Mbappé. Bis repetita pour cette saison. Le Brésilien récupère à nouveau le brassard après le vote de ses coéquipiers. Et forcément, Marquinhos ne peut qu’être heureux de cela…

L’été dernier, le vestiaire du PSG avait dû s’y reprendre à deux fois, mais à chaque fois, c’est bien Marquinhos qui l’avait emporté pour être le capitaine, étant plébiscité au profit notamment de Kylian Mbappé. Le Brésilien avait alors conservé son brassard et il l’aura encore pour cette saison 2024-2025. En effet, un nouveau vote a eu lieu dans le vestiaire du PSG et c’est donc Marquinhos qui a été désigné capitaine.

« Un honneur, une fierté »

A la veille de la reprise de la Ligue des Champions face à Gérone pour le PSG, Marquinhos s’est présenté en conférence de presse ce mardi. Il a alors été question du capitanat. Réélu capitaine, le Brésilien a fait savoir : « Un honneur, une fierté. De grands joueurs ont porté le brassard. J’essaie de faire au mieux pour les aider ».

« Me donner à 100 % pour qu’ils soient fiers de leur capitaine »

« Un capitaine doit toujours être un exemple, que ce soit par les actes et les paroles. C’est bien ce vote que le coach a mis en place avec les joueurs qui te regardent et te choisissent. Je vais me donner à 100 % pour qu’ils soient fiers de leur capitaine », a enchainé Marquinhos.