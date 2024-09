Le PSG interpelle Ousmane Dembélé

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé est dans la forme de sa vie. Ultra décisif, le numéro 10 du PSG semble avoir gommé ses problèmes de finition, ayant déjà inscrit trois buts en quatre journées de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Marquinhos n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Ousmane Dembélé.

Arrivé au PSG il y a un peu plus d'un an, Ousmane Dembélé est comme un poisson dans l'eau à Paris. Depuis le début de la saison 2024-2025, le numéro 10 parisien fait le plus grand bonheur de Luis Enrique.

Dembélé a déjà inscrit trois buts en Ligue 1

Intenable sur son aile droite, Ousmane Dembélé ne cesse de se montrer décisif. D'ailleurs, l'attaquant de PSG se mue en buteur depuis le lancement de l'exercice 2024-2025. En effet, Ousmane Dembélé a déjà inscrit trois réalisations en quatre journées de Ligue 1.

«Il est apprécié par le coach et l’ensemble du vestiaire»

Présent en conférence de presse d'avant-match ce mardi après-midi (PSG-Gérone ce mercredi soir en Ligue des Champions), Marquinhos s'est enflammé pour Ousmane Dembélé. « C’est un joueur qui est là depuis un an. Je pense qu’il se lâche de plus en plus, il est en confiance. C’est un joueur qui est apprécié par le coach et l’ensemble du vestiaire. On est très heureux qu’il soit efficace parce que c’est important pour l’équipe », a déclaré le capitaine du PSG.