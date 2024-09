Mercato : Un proche du PSG envoie Rabiot à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM se prépare à accueillir Adrien Rabiot, qui va prochainement s’engager pour les deux prochaines saisons. Une destination que le principal intéressé n'aurait surement pas imaginée au début du mercato estival, lui qui visait une arrivée en Premier League, mais un proche du PSG n’a pas arrangé ses affaires.

Sans club depuis la fin de son aventure à la Juventus, Adrien Rabiot va retrouver la Ligue 1 avec l’OM. Un très gros coup de la part de Pablo Longoria et ses équipes, alors que l’international français était évoqué chez plusieurs cadors européens au début de l’été. Il avait notamment été question d’une arrivée en Premier League, le point de chute privilégié par l’intéressé, mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Manchester United avait un autre plan

Cité parmi les prétendants, Manchester United n’est jamais passé à la vitesse supérieure avec Adrien Rabiot et a misé sur Manuel Ugarte pour renforcer l’entrejeu. L’international uruguayen a quitté le PSG après une saison et s’est engagé chez les Red Devils pour 60M€ bonus compris. Son agent, Jorge Mendes, a joué un rôle majeur dans l’opération, ce qui n’a pas arrangé les affaires d’Adrien Rabiot comme l’explique Romain Molina.

« Tu sais très bien que Jorge Mendes contrôlait plus ou moins »

« United, tu sais très bien que Jorge Mendes contrôlait plus ou moins, affirme le journaliste dans une vidéo publiée sur YouTube. On l’a expliqué en juin ou juillet que c’est Ugarte qui irait. Car Mendes, le jeu des chaises musicales… Si moi je le savais, je ne vois pas comment tu ne peux pas le savoir quand t’es dans le milieu. » Le départ de Manuel Ugarte du PSG a effectivement arrangé Jorge Mendes, qui entretient d’excellentes relations avec Luis Campos, puisque cela a permis la venue d’un autre de ses protégés dans la capitale : Joao Neves. De quoi provoquer quelques semaines plus tard l'arrivée de Rabiot à l'OM.