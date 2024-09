OM - Rabiot : De Zerbi prépare un grand changement !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une fois sa visite médicale passée, Adrien Rabiot s’engagera pour les deux prochaines saisons en faveur de l’Olympique de Marseille. Son association avec Pierre-Emile Højbjerg dans l’entrejeu phocéen met déjà des étoiles dans les yeux des supporters, mais quid de Geoffrey Kondogbia ? Roberto De Zerbi aurait une idée.

Après avoir mis la main sur onze nouveaux joueurs avant la fermeture du mercato estival, l’OM s’apprête à accueillir une douzième recrue, et non des moindres avec Adrien Rabiot. Sans club depuis son départ de la Juventus, l’international français de 29 ans va s’engager pour les deux prochaines saisons. « Ça s'est fait un peu comme ça. Au début ça semblait un peu improbable et finalement en parlant beaucoup avec Medhi (Benatia), il m'a présenté le projet, j'ai adhéré, s’est justifié Rabiot lundi soir à son arrivée à Marignage. J’ai parlé aussi avec le coach, ça m'a parlé vraiment sportivement. »

Rabiot va chiper la place de Kondogbia

Justement, quels sont les plans de Roberto De Zerbi avec son futur renfort ? Les supporters de l’OM salivent d’avance d’une association avec Pierre-Emile Højbjerg dans l’entrejeu, l’ancien joueur de Tottenham étant l’auteur d’un début de saison solide en s’imposant déjà comme un nouveau cadre, mais quid de Geoffrey Kondogbia ?

Un nouveau rôle derrière ?

Initialement poussé vers la sortie, le milieu de l’OM a su renverser la situation durant l’été et apparaît comme l’une des satisfactions de ce début de saison. D’après La Provence, Geoffrey Kondogbia pourrait faire l’objet d’un repositionnement suite à l’arrivée d’Adrien Rabiot, en reculant d’un cran si l’on en croit ce qui se dit au sein du club.