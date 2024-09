⁠Rabiot : L’OM boucle le coup de l’année ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En passe de signer à l'OM, Adrien Rabiot a été accueilli par plusieurs centaines de supporters marseillais lundi soir. Pablo Longoria et ses équipes vont boucler dans les prochaines heures un très gros coup avec le recrutement de l’international français, formé au PSG. La plus belle opération de l’été en Ligue 1 ?

On l’attendait à Manchester United, Liverpool ou encore l’AC Milan, quelques-uns des clubs dans lesquels il fut annoncé ces derniers mois, mais c’est finalement sous le maillot de l’OM que l’on retrouvera Adrien Rabiot cette saison. L’international français de 29 ans va faire une grosse infidélité au PSG, son club formateur, en s’engageant pour les deux prochaines années avec la formation dirigée par Roberto De Zerbi.

Rabiot à l’OM grâce à un coup de pression ? https://t.co/O7JPAcFCpP pic.twitter.com/K50hXeSvPs — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

« Au début ça paraissait improbable », reconnaît Rabiot

« Ça s'est fait comme ça, au début ça paraissait improbable et finalement en parlant beaucoup avec Medhi (Benatia), il m'a présenté le projet, j'ai adhéré, s’est justifié lundi soir Adrien Rabiot face à la presse présente à Marignane pour son arrivée. J'ai parlé aussi avec le coach, ça m'a parlé vraiment sportivement. Plus l'ambiance, la ferveur, le stade, le public qui vit le foot... L'objectif c'est de gagner forcément, de retrouver la Champions League. Je ne sais pas si je pourrai jouer l'Olympico, si je serai en condition, mais je serai avec le groupe en tout cas. J'ai hâte de m'entraîner et de retrouver le Vélodrome. »

Le plus gros coup de l’année ?

Incontestablement, l’OM frappe un grand coup en attirant un international français de 29 ans sans débourser la moindre indemnité de transfert. Certes, une prime à la signature sera offerte à Adrien Rabiot, mais elle devrait être bien inférieure aux 10M€ touchés en 2019 lors de son arrivée libre à la Juventus. Ses émoluments sont également revus à la baisse, avec un salaire annuel qui devrait avoisiner 3.5M€. « Sportivement, bien sûr que c’est une superbe opportunité pour l’Olympique de Marseille, réagissait Jérôme Rothen dans son émission sur RMC. Aujourd’hui, l’équipe a de la gueule. Il y a de la concurrence, même dans le cœur du jeu. Quand tu compares le milieu de terrain de l’OM à celui de l’année dernière, c’est le jour et la nuit. C’est pour ça que l’OM joue le titre. À ce jour, c’est l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, avec le PSG. »

Alors que la Ligue 1 a été marquée par d’autres opérations importantes cet été, l’OM a-t-il bouclé le plus gros coup avec Adrien Rabiot ? À vos votes !