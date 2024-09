Mercato : Le PSG a déniché «une star» pour 41M€ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’an dernier, Vitinha a changé de statut pour sa deuxième saison sous les couleurs du PSG, de quoi faire de lui un titulaire indiscutable dans l’équipe de Luis Enrique. L’illustration du nouveau projet parisien, porté davantage sur les jeunes talents à fort potentiel, ce dont se félicite le journaliste Gary de Jesus.

Recruté pour environ 41M€ à l’été 2022 alors qu’il n’avait que 22 ans, Vitinha a changé de statut sous les ordres de Luis Enrique, qui en a fait un titulaire indiscutable la saison dernière. L’international portugais s’est imposé comme une valeur sûre du PSG, se montrant en plus décisif avec 9 buts en 46 apparitions. Au micro de France Bleu, Gary de Jesus salue ce changement de dimension et la nouvelle politique de recrutement du PSG.

Une indiscrétion tombe sur le vestiaire du PSG https://t.co/nN4YSdT3V8 pic.twitter.com/mXL4FFrwnz — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

« Cela a marqué le club »

« Quand tu crées tes stars, pour moi tu es un autre club. Tu n'es plus celui qui est blindé et qui ramène les vieilles stars à prix d'or pour leur faire leur retraite dorée ou pour les 'forcer' à venir à coup de millions. Il suffit de voir avec la saison dernière l'évolution d'un Vitinha, à quel point il a pris de l'ampleur dans cette équipe et à quel point cela a marqué le club, même la sélection du Portugal en a profité après pour en faire un titulaire de la Seleção, alors que cela n'était pas gagné », salue le journaliste officiant notamment chez DAZN Portugal.

« Il est devenu une star au PSG »

« Lui, il est plus attaché au club, il grandit dans un club, tout de suite c'est différent et en plus il performe. Vitinha, c'est un bon exemple car il est devenu une star au PSG. Avant, il était un prospect, maintenant il est devenu une star au PSG. Il a répondu présent contre le Barça où il a marqué dans un moment important et je pense que c'est ce que tu peux attendre des Bradley Barcola ou João Neves, poursuit Gary de Jesus. L'année dernière, cette équipe du PSG était moins bonne et là, avec des petits ajustements importants dans ce milieu de terrain, si tu compares celui de l'année dernière en début de saison et celui que tu as aujourd'hui, l'avenir que tu peux espérer avec ce milieu de terrain-là, ça change pas mal de choses. Je vois bien le PSG faire pareil et espérer mieux. »