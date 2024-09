PSG, Real Madrid... Une signature imminente va relancer leurs plans !

Pierrick Levallet

Si Gianluigi Donnarumma et Thibaut Courtois semblent bien installés respectivement dans les buts du PSG et du Real Madrid, les deux clubs auraient des vues sur un autre gardien de but : Mike Maignan. L’international français devrait toutefois prolonger à l’AC Milan très prochainement, poussant les Rouge-et-Bleu et les Merengue à revoir leurs plans.

Recruté à l’été 2021 et concurrencé par Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma a fini par s’imposer dans les buts du PSG. Le portier italien, qui devrait être forfait ce mercredi pour le match de Ligue des champions contre Girona, pourrait toutefois voir un autre concurrent débarquer dans les rangs de Luis Enrique. Mike Maignan a récemment été annoncé dans le viseur du PSG.

Maignan va prolonger à l'AC Milan

Mais sauf retournement de dernière minute, le gardien de but français ne reviendra pas chez les Rouge-et-Bleu. D’après les informations de Matteo Moretto, Mike Maignan devrait signer un nouveau contrat à l’AC Milan très prochainement. Le portier de 29 ans devrait prolonger, recaler le PSG mais aussi snober un autre club prestigieux.

Le PSG et le Real Madrid snobés ?

En effet, Mike Maignan était aussi annoncé sur les tablettes du Real Madrid ces derniers jours. Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni étaient même impliqués dans ce dossier, puisque les deux internationaux essayaient de convaincre le gardien de l’AC Milan de signer chez les Merengue. La signature imminente de Mike Maignan chez les Rossoneri va donc pousser le PSG et le Real Madrid à revoir leurs plans sur le mercato. À suivre...