Le PSG prévenu, il va arriver à Paris déterminé !

C'est le grand retour de la Ligue des champions dans les prochains jours et pour le PSG, l'aventure débutera face à Gérone mercredi soir au Parc des Princes. L'heure des premières analyses est donc venue et pour le club espagnol, pas forcément habitué à ce genre de rendez-vous, la tâche s'annonce difficile. Le club, 3ème de Liga l'an dernier, sort d'une lourde défaite face au Barça mais reste déterminé.

Auteur d'un début de saison convaincant en Ligue 1, le PSG devra maintenant enchaîner avec ses débuts en Ligue des champions face à un adversaire à sa portée. Le club de la capitale devra tout de même se méfier de Girona, prêt pour ce grand match malgré sa lourde défaite face au FC Barcelone ce dimanche.

Gérone a pris cher

Largement dominée par le FC Barcelone ce dimanche pour la 5ème journée de Liga (1-4), l'équipe de Girona n'arrive pas forcément dans les meilleures conditions avant d'affronter le PSG au Parc des Princes. « Cela fait très mal. Nous partons avec un très mauvais sentiment. Ils nous ont totalement surclassés. Ils sont en pleine forme et ils ne nous ont pas permis de jouer le match que nous voulions jouer » a déclaré un Cristhian Stuani impuissant à la sortie du match. L'équipe catalane pointe à la 7ème place en championnat.

« Arriver à Paris le mieux possible »

Expérimenté attaquant de 37 ans, le capitaine Cristhian Stuani a marqué en fin de match mais cela n'a pas suffi. Pourtant, il affirme que son équipe arrivera bien préparée. « Nous allons travailler à partir de maintenant pour arriver à Paris le mieux possible. C'est un match historique et passionnant pour nous tous et nous devons oublier ce qui s'est passé aujourd'hui et tourner la page le plus tôt possible pour être en mesure d'affronter ce prochain match dans de bonnes conditions » poursuit l'Uruguayen dans des propos relayés par le média espagnol SPORT.