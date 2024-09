Mercato : Un phénomène du PSG refuse une offre à 60M€

Alexis Brunet

Cet été, le feuilleton Xavi Simons a grandement agité le mercato. Le talentueux milieu offensif a été annoncé un peu partout, mais il a finalement décidé de rejoindre le RB Leipzig sous la forme d’un prêt. Mais l’avenir du Néerlandais aurait pu être tout autre. En effet, en 2023, Manchester United aurait proposé 60M€ au PSG pour faire venir le joueur de 21 ans.

Depuis maintenant quelques mois, le PSG souhaite axer son recrutement sur des jeunes joueurs très talentueux. Cet été, le club de la capitale a notamment mis la main sur Désiré Doué et João Neves, mais un autre jeune élément a échappé aux dirigeants parisiens.

Xavi Simons a rejoint le RB Leipzig en prêt

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG souhaitait s’appuyer sur Xavi Simons cette saison. Malheureusement, le Néerlandais ne voulait pas rester à Paris et il a donc fait le choix d’être prêté une saison de plus au RB Leipzig.

Manchester United a proposé 60M€ pour Simons en 2023

Xavi Simons évolue donc en Allemagne, mais il aurait également pu jouer en Angleterre. D’après la journaliste de Bild, Yvonne Gabriel, qui s’est exprimée dans le podcast Bayern Insider, Manchester United avait proposé 60M€ au PSG pour son crack en 2023. Le Néerlandais avait alors refusé la proposition, pour rejoindre le RB Leipzig en prêt. « Liverpool était également très intéressé par lui cet été. Il y a un bon lien avec l'entraîneur Arne Slot. Mais il y a aussi un lien entre Xavi et Erik ten Hag, qui sont également des compatriotes. L'entraîneur de Man United voulait déjà Xavi en 2023, offrant 60 millions d'euros à l'époque. Mais Xavi a opposé son veto à l'offre et était déterminé à aller à Leipzig, où il voyait de meilleures opportunités de développement. » Toutefois, la formation anglaise pourrait finir par avoir gain de cause, car le PSG souhaiterait vendre Xavi Simons l’été prochain.