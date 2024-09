Transferts : Le PSG se rate sur le mercato, Luis Enrique vide son sac

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a été relativement sage sur le mercato. Seulement quatre nouveaux joueurs ont rejoint le club de la capitale et aucune grosse star n’a débarqué. Selon Luis Enrique, cela n’est pas un problème, car son équipe est en train de s’améliorer au fur et à mesure, ce qui explique le fait que les dirigeants parisiens ne se soient pas montrés très actifs.

Malgré le départ de Kylian Mbappé, le PSG arbore une forme étincelante en Ligue 1. Le club de la capitale s’est déjà imposé à quatre reprises en autant de rencontres. Les Parisiens se montrent également très inspirés offensivement, puisqu’ils ont déjà inscrit seize buts et concédé seulement trois. Une vraie réussite, alors que les dirigeants parisiens ne se sont pas montrés particulièrement actifs sur le marché des transferts cet été et qu’aucune star n’a débarqué.

Le PSG relance un clash qui a fait le buzz ! https://t.co/ZfkDCJQDfA pic.twitter.com/YdUQ43ubjm — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

« Nous avons un effectif de qualité »

Le fait de ne pas avoir eu beaucoup de renforts cet été n’inquiète pas Luis Enrique. Selon l’entraîneur du PSG, il possède déjà un effectif de qualité et son équipe s’améliore au fur et à mesure. Cela explique pourquoi les dirigeants parisiens n’ont pas fait de folies. Ses propos sont rapportés par Le Parisien. « La saison dernière, un match contre Nice, on était déjà presque champion et Nice jouait son accession en C1. Depuis ce match, je sens que nous sommes capables de contrôler la plupart des matchs. Cela signifie une maturité acquise. On est dans la continuité de la fin de la saison dernière. L’idée est de pouvoir dominer et d’avoir le contrôle qu’on souhaite, même contre des adversaires de haut niveau. J’aime penser que l’équipe continue de s’améliorer. C’est pour ça qu’il n’était pas nécessaire de faire signer de nombreux joueurs : nous avons un effectif de qualité. »

Seulement quatre recrues

Au total, le PSG a recruté seulement quatre joueurs cet été. Au poste de gardien de but, c’est Matvey Safonov qui est arrivé pour concurrencer Donnarumma. Pour ce qui est de la défense, le club de la capitale a décidé de miser sur Willian Pacho. Enfin, les dirigeants parisiens ont réussi à attirer deux grands talents, João Neves et Désiré Doué.