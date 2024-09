PSG : En feu, Dembélé annonce du lourd !

Arnaud De Kanel

Malmené par le Stade Brestois, le PSG s'en est remis à un Ousmane Dembélé des grands soirs pour reprendre le siège de leader. Très inspiré, l'attaquant tricolore a inscrit un joli doublé, lui qui est pourtant si souvent critiqué pour son manque d'efficacité. De bon augure avant le début de la Ligue des champions.

Déjà buteur avec l'équipe de France lundi, Ousmane Dembélé a récidivé samedi soir au Parc des Princes. Le Moustique a piqué à deux reprises et retrouve une certaine confiance alors que les matchs importants vont s'enchainer. L'ailier veut gagner en régularité.

«J’espère faire des bons matches cette saison et être régulier»

« Un Ousmane référence, je ne sais pas, mais j’espère faire des bons matches cette saison et être régulier. Mais, je veux surtout que le PSG gagne. C’était important de gagner parce que nos poursuivants avaient gagné et étaient passés devant nous », a tout d'abord confié Ousmane Dembélé au micro de DAZN. Le PSG avait visiblement à cœur de reprendre le fauteuil de leader ôté provisoirement par l'OM.

«On espère continuer à faire mieux»

« On se devait d’être leader à la fin de cette journée et après de bien se préparer pour la Ligue des champions. Il y a des matches excitants qui arrivent pour nous et on espère continuer à faire mieux », a ajouté Ousmane Dembélé. Le message est passé.