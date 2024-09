Mercato : Le PSG boucle un transfert, il rejoint Hakimi et Dembélé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une année et puis s’en va. Transféré au PSG l’été dernier, Manuel Ugarte a définitivement quitté la capitale pour rejoindre Manchester United après une saison compliquée. Pour 60M€ (bonus compris), le milieu uruguayen est ainsi devenu l’un des joueurs les plus chers revendus après une année passée dans son ancien club.

Manuel Ugarte s’apprête à entamer une nouvelle aventure ! Ce samedi (13h30), le désormais ex-joueur du PSG pourrait faire ses débuts avec Manchester United à l’occasion du déplacement à Southampton. Après de longues semaines de négociations, les Red Devils sont parvenus à un accord avant la fin du mercato estival avec le PSG, qui a pour sa part limité la casse avec un joueur recruté l’été précédent pour 60M€, pour le plus grand plaisir d’Erik Ten Hag. « J’avais Manu Ugarte dans mon viseur. Le département de recrutement l’avait dans le viseur, et nous l’avons suivi. Quand il a joué pour l’Uruguay et au PSG, nous le gardions à l’oeil, a révélé l’entraîneur mancunien. Je l’ai affronté avec l’Ajax quand on a joué contre le Sporting. On a jugé qu’il serait très bien pour notre équipe. C’était mon rêve sur le mercato ».

Ugarte parmi les joueurs les plus chers vendus après une saison

Pour 50M€ + 10M€ bonus compris, Manuel Ugarte a donc signé avec Manchester United et devient l’un des joueurs les plus chers revendus après une saison (hors prêt) comme l’a souligné Transfermarkt :

17/ Manuel Ugarte, du PSG à Manchester United pour 50M€

17/ Eder Militao, du FC Porto au Real Madrid pour 50M€

17/ Kim Min-jae, du Napoli au Bayern Munich pour 50M€

16/ André Onana, de l’Inter à Manchester United pour 50,2M€

15/ Benjamin Mendy, de l’AS Monaco à Manchester City pour 57,5M€

14/ Moussa Diaby, d’Aston Vila à Al-Ittihad pour 60M€

13/ Matheus Nunes, de Wolverhampton à Manchester City pour 62M€

12/ Roméo Lavia, de Southampton à Chelsea pour 62,1M€

11/ Angel Di Maria, de Manchester United au PSG pour 63M€

10/ Joao Cancelo, de la Juventus à Manchester City pour 65M€

9/ Marc Cucurella, de Brighton à Chelsea pour 65,3M€

8/ Alvaro Morata, du Real Madrid à Chelsea pour 66M€

7/ Achraf Hakimi, de l’Inter au PSG pour 68M€

6/ Rodri, de l’Atlético de Madrid à Manchester City pour 70M€

5/ Rasmus Hojlund, de l’Atalanta à Manchester United pour 73,9M€

4/ James Rodriguez, de l’AS Monaco au Real Madrid pour 75M€

3/ Victor Osimhen, du LOSC au Napoli pour 77,5M€

2/ Randal Kolo Muani, de l’Eintracht Francfort au PSG pour 95M€

1/ Ousmane Dembélé, du Borussia Dortmund au FC Barcelone pour 135M€

Les « sentiments partagés » d’Ugarte en quittant le PSG

Manuel Ugarte se serait bien privé de figurer dans ce classement, lui qui regrettait la fin précipitée de son aventure parisienne dans un message d’adieu adressé aux supporters du PSG. « Aujourd’hui, il est temps pour moi de vous dire au revoir, avec des sentiments partagés. Je ne peux pas m’empêcher de vous remercier pour tout le soutien que vous m’avez apporté. Vos encouragements, votre passion et vos marques de soutien inconditionnel ont rendu chaque moment unique. Il est dommage que mon passage n’ait pas été à la hauteur de mes attentes, confiait l’Uruguayen. Je suis arrivé avec beaucoup d’espoirs et l’envie de réussir, mais parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Néanmoins, je repars avec de merveilleux souvenirs et des leçons précieuses que je chérirai toujours (…) Bien que mon aventure prenne fin ici, je vous souhaite le meilleur pour l’avenir ».