Mercato : Le PSG voulait recruter un taulier de l’équipe de France !

Arnaud De Kanel

Avec la blessure de Lucas Hernandez et le départ de Juan Bernat, le PSG ne compte plus que Nuno Mendes comme latéral gauche dans son effectif. Conscients que ce poste pourrait faire défaut dans la saison, les dirigeants parisiens auraient donc tenté de s'offrir un taulier de l'équipe de France en la personne de Théo Hernandez.

La défense est sans aucun doute le secteur qui a le plus fait défaut au PSG la saison dernière. On pouvait donc penser que le club de la capitale allait recruter abondamment pour se renforcer mais Willian Pacho aura été l'unique recrue estivale. Pourtant, les manques existent sur les deux côtés : aussi bien à droite, où Nordi Mukiele est parti, qu'à gauche où tout repose sur Nuno Mendes, pas réputé pour sa fiabilité. Selon la presse italienne, le PSG aurait pourtant souhaité recruter un membre très important de l'équipe de France.

Le PSG voulait Théo Hernandez

Selon les dernières informations d'Il Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu sur Théo Hernandez. Des représentants du club parisien auraient entamé des discussions avec l’entourage du latéral français ainsi qu’avec l’AC Milan. Le club italien, bien que réticent à laisser partir l'un de ses cadres, n'aurait pas totalement fermé la porte à un transfert cet été malgré les déclarations de Zlatan Ibrahimovic durant la fenêtre de transferts. Le géant suédois avait assuré ceci : « Theo Hernandez sera notre titulaire et Alex Jiménez sera son remplaçant. » Le Bayern Munich ainsi que le Real Madrid seraient également venus aux renseignements pour le Français.

Un coup à tenter prochainement ?

L'AC Milan réalise un début de saison compliqué et cela pourrait profiter au PSG dans le dossier Théo Hernandez. En effet, ça n'a pas l'air d'être la grande entente entre le latéral tricolore et son nouvel entraineur Paulo Fonseca. Une fenêtre de tir pourrait donc s'ouvrir cet hiver ou l'été prochain pour Hernandez qui déclarait ceci au sujet de son avenir lors du dernier Euro : « Je suis focalisé à 100% sur l’Euro. Si je dois rester à Milan ou partir, on verra après. Rejouer en Espagne ? Non, je n’y pense pas encore. » Sans Euro, Théo Hernandez aura le temps de penser à tout cela, notamment au fait de pouvoir évoluer dans le même club que son frère, Lucas.