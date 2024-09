Mercato - RC Lens : Décision prise pour le transfert d'un buteur

Alexis Brunet

Le mercato a fermé ses portes depuis deux semaines en France, mais dans certains pays il est encore ouvert. C’est notamment le cas en Turquie et le club de Trabzonspor a d’ailleurs cherché à mettre la main sur le joueur du RC Lens, Wesley Saïd. Les dirigeants lensois ne souhaitaient toutefois pas perdre leur buteur et ils ont fermé la porte.

L’été dernier, le RC Lens avait bouclé le plus gros transfert de son histoire, avec l’arrivée d’Elye Wahi. Malheureusement, l’ancien buteur de Montpellier n’a pas réussi à s’intégrer dans le nord de la France et il a fait le choix de quitter les Sang et Or dès cet été, pour rejoindre l'OM.

Trabzonspor voulait Wesley Saïd

Selon les informations de Foot Mercato, le RC Lens aurait pu perdre un autre buteur cet été. En Turquie, où le mercato est encore ouvert, Trabzonspor s’était montré très intéressé par Wesley Saïd. Les Sang et Or ont toutefois toujours voulu conserver l’ancien joueur de Rennes et ils n’ont donc jamais été vendeur.

Saïd est en forme depuis le début de saison

Avec le départ d’Elye Wahi, Wesley Saïd devrait avoir un rôle important au sein de l’attaque du RC Lens. Pour le moment, le joueur de 29 ans s’est montré plutôt efficace, car en quatre rencontres toutes compétitions confondues, il a déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises.