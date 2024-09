Mercato : Il quitte le RC Lens et passe aux aveux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Massadio Haidara jouera la Ligue des champions la saison prochaine. Le joueur de 31 ans s'est engagé pour une saison avec le Stade Brestois. Présent en conférence de presse ces derniers jours, l'arrière gauche malien a eu l'occasion de revenir sur son été agité et sur son choix de rejoindre la Bretagne.

Massadio Haïdara a tout connu avec le RC Lens. La remontée en Ligue 1, mais aussi la qualification en Ligue des champions la saison dernière. L’arrière gauche de 31 ans aura, une nouvelle occasion, de participer à la C1, mais sous le maillot du Stade Brestois. Cet été, Haïdara s’est engagé avec le club breton, qui va pouvoir compter sur son expérience.

Mercato : Il recale un club de Ligue 1 pour signer au RC Lens ! https://t.co/t1uFMyUatf pic.twitter.com/bWLS9RmSQd — le10sport (@le10sport) September 9, 2024

« Les premiers contacts se sont faits assez rapidement »

Présent en conférence de presse, Haïdara est revenu sur son départ du RC Lens. « Les premiers contacts se sont faits assez rapidement après la blessure de Bradley Locko. Je connaissais bien le coach qui m’avait fait venir à Lens quand il était directeur sportif à Lens. Quand il m’a parlé de venir à Brest, j’ai d’abord eu un temps de réflexion, car ça faisait longtemps que j’étais Lensois, mais j’avais aussi besoin d’un nouveau challenge. Il m’intéressait et le coach m’a convaincu. Je suis aussi venu chercher du temps de jeu, car j’en avais moins la saison dernière par rapport aux années précédentes » a confié le joueur.

Le transfert aurait pu voir le jour en janvier

Au cours de son allocution, l’arrière gauche a admis qu’il avait déjà été question d’un départ lors du dernier mercato d’hiver. « En janvier, j’avais failli partir, le Racing m’avait retenu car il avait encore besoin de moi, du coup cet été, ils ont facilité mon départ et j’en suis très reconnaissant. J’y ai passé beaucoup de temps, j’ai tout connu de la Ligue 2 jusqu’à la Ligue des champions. Il y a eu beaucoup d’émotions, c’est difficile de quitter un endroit où on se sent bien, mais sportivement c’était intéressant de venir ici. J’ai fait mon temps et le club avait besoin de rafraîchir l’effectif. C’était une bonne chose pour les deux parties » a confié Haïdara dans des propos rapportés par But Football Club.