«Sidéré» : Le RC Lens part au clash !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Patron du RC Lens, Joseph Oughourlian a pris la décision de renoncer à se présenter au conseil d'administration de la LFP. Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, devrait l'imiter dans les prochaines heures. Opposant à Vincent Labrune, il a expliqué son choix sur les réseaux sociaux. Et le dirigeant n'a pas été tendre avec l'actuel président de la LFP.

Pour dénoncer ce qu’il appelle « un simulacre d’élection », Joseph Oughourlian ne se présentera pas au conseil d’administration de la LFP. Opposé à Vincent Labrune, le président du RC Lens a expliqué sa décision sur son compte Linkedin.

Mercato : Il ment à un club de L1 avant de signer au RC Lens ! https://t.co/LPxTZ496yN pic.twitter.com/xOxjt7VZUd — le10sport (@le10sport) September 6, 2024

Oughourlian dézingue Labrune

« On nous dit qu’on ne pouvait pas faire mieux sur le montant des droits car il y aurait une crise mondiale des droits sportifs. En regardant les autres ligues j’ai du mal à le croire. En tout cas, je ne vois pas de baisses aussi importantes ailleurs » a confié le boss du RC Lens.

Il se concentre sur le RC Lens

Selon lui, la LFP a besoin de se remettre en question, alors qu’il faudrait, désormais, un miracle pour que Labrune ne soit pas réélu à la tête de l’instance. « Si l’action de la Ligue a été probante à certains égards (le deal CVC), le système de gouvernance actuelle me semble à bout de souffle. Devant les contours politiques que prend cette élection présidentielle et par ricochet celle du CA, il est préférable, pour moi, de rester fidèle à mes convictions et à mes valeurs. (…) Le jour où la volonté politique de les adopter sera présente, on saura où me trouver. Mais en attendant ce moment, cette énergie sera plus utile au RC Lens » a lâché Oughourlian.