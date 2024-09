Mercato : De Zerbi le veut, l'OM passe à l'action !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Appelé à être l’un des acteurs majeurs du mercato estival, l’Olympique de Marseille a effectivement fait parler de lui en bouclant onze arrivées durant l’été. Le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi peut ainsi compter sur un effectif régénéré avec certains joueurs qu’il souhaitait absolument recruter, à l’instar de Valentin Carboni.

L’OM a encore changé de visage durant le mercato estival, en accueillant un nouvel entraîneur qui se nomme Roberto De Zerbi et onze recrues. Parmi elles, Valentin Carboni, prêté par l’Inter avec une option d’achat de 36M€ et une clause de rachat de 40M€, permettant à la formation italienne de garder l’avantage dans ce dossier. Un joueur fortement apprécié par le successeur de Jean-Louis Gasset.

De Zerbi le voulait absolument

Comme l’explique CalcioMercato.com, Roberto De Zerbi avait fait de Valentin Carboni l’une de ses priorités pour sa première saison à l’OM et voulait absolument mettre la main sur l’Argentin. Le média transalpin prévoit ainsi un rôle décisif de l’entraîneur dans l’évolution du joueur de 19 ans.

« Cela était très important pour moi »

« L'influence des Argentins présents ici, comme Leonardo Balerdi et Gerónimo Rulli, a joué un rôle important dans ma décision, s’était justifié à son arrivée Valentin Carboni. Il est crucial d'avoir des amis ou des personnes proches dans le vestiaire, surtout pour un jeune joueur comme moi. De plus, l'entraîneur de ce club m'a toujours voulu, et cela était très important pour moi. J'espère pouvoir lui rendre cette confiance sur le terrain cette saison. »