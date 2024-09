De Zerbi - OM : Carton plein sur le mercato, du très lourd est annoncé !

Thomas Bourseau

La De Zerbi mania s’est emparée de l’Olympique de Marseille ces dernières semaines. En effet, le coach italien n’a pas manqué de mettre l’opinion publique dans sa poche. Neal Maupay a suivi ça d’Angleterre avant de signer à l’OM et affirme qu’il est l’un des meilleurs coachs au monde. Le club phocéen pourrait d’ailleurs réaliser quelque chose de très grand cette saison.

Roberto De Zerbi a été désigné entraîneur de l’Olympique de Marseille, de manière officielle, le 29 juin dernier. Le technicien italien est d’ailleurs devenu le coach du club phocéen deux ans après avoir raté le coche. C’est en effet le témoignage qu’il tenait pour L’Équipe en août dernier.

«Je voulais déjà venir à cette époque»

Alors que Jorge Sampaoli avait claqué la porte à la fin du mois de juin 2022, insatisfait du début du mercato estival effectué par Pablo Longoria, Roberto De Zerbi avait été démarché par l’Olympique de Marseille et le président du club phocéen. La présence de Javier Ribalta à la direction sportive avait cependant compliqué sa venue. « Je voulais déjà venir à cette époque. Sans parler des aspects financiers ou de construction d'effectif, je crois que ça ne s'est pas fait à cause de divergences entre le directeur sportif Javier Ribalta et Pablo Longoria ».

«L'un des meilleurs entraîneurs du monde»

Roberto De Zerbi est là et ce, pour les trois saisons à venir comme le stipule son contrat. Neal Maupay n’a pas encore pu évoluer sous ses ordres en match en raison de son transfert tardif d’Everton à la toute fin du mercato. Néanmoins, au vu du départ canon de l’OM en championnat (2 victoires pour 1 nul), il se pourrait bien que le club phocéen ait mis la main sur la perle rare. « L'un des meilleurs entraîneurs du monde ». a confié Maupay aux médias de l’Olympique de Marseille dans des propos relayés par La Provence. La onzième recrue estivale de l’OM est d’ailleurs persuadé qu’il y a tout à Marseille « pour faire une grande saison ».