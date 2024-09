Transferts : Après Mbappé, le Real Madrid prépare un autre coup XXL au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Luka Modric a décidé de rempiler pour une saison avec le Real Madrid, cela devrait être la dernière du Croate au sein de la Casa Blanca. D’ici quelques mois, le Ballon d’Or 2018 fera ses valises et chez les Merengue, il faudra alors penser à sa succession. On serait déjà sur le coup au Real Madrid et pour cela, on regarderait notamment du côté du PSG.

Cela faisait maintenant des années que le Real Madrid tournait autour de Kylian Mbappé. Alors que la Casa Blanca n’avait connu que des échecs, cet été a été finalement le bon moment pour acter l’union entre les deux. Arrivé au terme de son contrat au PSG, le Français n’a pas souhaité prolonger avec le club de la capitale et s’est ainsi engagé librement au Real Madrid. Un vilain tour qui pourrait ne pas être le dernier de la part du club dirigé par Florentino Pérez. En effet, les Merengue auraient désormais des vues sur une autre star du PSG : Vitinha.

En guerre avec le PSG, Kylian Mbappé sort du silence https://t.co/jiXiRrdqEJ pic.twitter.com/VPCmsZMk6B — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

Le Real Madrid après Manchester City ?

Après une première année compliquée au PSG, Vitinha a fait forte impression la saison dernière, en témoigne sa présence parmi les 30 nommés au Ballon d’Or. Patron du club de la capitale, le milieu de terrain portugais, sous contrat jusqu’en 2027, suscite toutefois l’intérêt des plus grands cadors européens. Alors qu’il avait été question d’un intérêt de Pep Guardiola à Manchester City, voilà que selon les informations de OK Diario, le Real Madrid serait désormais sur les traces de Vitinha.

Vitinha, la recrue parfaite ?

Anticipant dès à présent la succession de Luka Modric, qui devrait s’en aller à l’issue de la saison, le Real Madrid regarderait donc du côté du PSG avec Vitinha. A en croire le média ibérique, les Merengue auraient d’ores et déjà « d’excellentes » informations à propos du Portugais. Au Real Madrid, on estimerait d’ailleurs que Vitinha « s’intègrerait à la perfection » au milieu de terrain. Toutefois, cela serait purement d’un point de vue sportif et cela ne concernerait en rien les chances du Real Madrid de faire signer le joueur du PSG.