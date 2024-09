En guerre avec le PSG, Kylian Mbappé sort du silence

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti du PSG après 7 saisons pour rejoindre le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé n’en a pas vraiment terminé avec le club de la capitale. En effet, pour des salaires et primes impayés, le Français a notamment saisi la commission juridique de la LFP, réclamant alors 55M€ au PSG. En plein conflit, Mbappé a d’ailleurs été interrogé ce jeudi sur le sujet en conférence de presse.

Le 11 septembre prochain, Kylian Mbappé et le PSG vont se retrouver… devant la commission juridique de la LFP. En effet, un premier rendez-vous a été fixé pour tenter de solutionner le problème financier entre les deux camps. Désormais au Real Madrid, Mbappé réclame tout de même 55M€ au PSG pour des salaires et primes impayés.

« Je n'ai que des bons souvenirs à garder avec le PSG »

Dans cette guerre qui l’oppose au PSG, Kylian Mbappé était jusqu’à présent resté silencieux. Mais ce jeudi, à l’occasion de son passage en conférence de presse à la veille de la rencontre entre l’équipe de France et l’Italie en Ligue des Nations, le capitaine des Bleus a été interrogé sur ce conflit avec le club de la capitale. Pas très bavard sur le sujet, Mbappé s’est alors contenté de répondre : « Je n'ai que des bons souvenirs à garder avec le PSG. Je leur souhaite le meilleur ».

Mbappé de retour au Parc des princes

En attendant de retrouver le PSG devant la commission juridique de la LFP, Kylian Mbappé fera son retour ce vendredi soir au Parc des Princes, stade où se déroule la rencontre entre la France et l’Italie. Des retrouvailles avec le stade du PSG sur lesquelles Mbappé a confié devant les journalistes : « C’est spécial. J’ai passé beaucoup d’années ici, j’ai énormément de souvenirs. C’est le stade que je connais le mieux. J’ai que des grands souvenirs ici avec ma famille, les coéquipiers, le club. C’est super. Maintenant, quel accueil demain, je n’attends pas grand chose. Ça m’est égal. Le plus important c’est de gagner, c’est vraiment de bien commencer cette rentrée et de pouvoir repartir sur une note positive ».