Mercato - OM : Il signe dans «le plus grand club français» et jubile !

L’Olympique de Marseille n’a pas chômé pendant ces deux mois de mercato estival. De l’entraîneur Roberto De Zerbi à chacune des lignes du onze de départ du coach italien, tout a été bouleversé. Neal Maupay a été la onzième et ultime recrue de l’OM. Pour le plus grand bonheur du natif de Versailles qui est excité à l’idée de rejoindre le « plus grand club de France » à ses yeux.

Neal Maupay s’est envolé de Liverpool vers Marseille dans les toutes dernières heures du mercato. Plus vraiment souhaité à Everton où son désormais ex-entraîneur Sean Dyche ouvrait grand la porte à son départ. « Nous devons attendre que quelque chose de nouveau se présente pour lui ou voir s'il reste ici et voir ce qu'il peut nous apporter, mais il a eu un parcours difficile à Everton ».

«Je pense que l'OM est le plus grand club français»

le10sport.com vous avait assuré fin août que la piste prioritaire étudiée par la direction de l’OM pour pallier l’absence de Faris Moumbagna blessé au genou n’était autre que Neal Maupay. À 28 ans, et sept années après son départ de Brest, l’avant-centre formé à l’OGC Nice est de retour en Ligue 1 dans une institution qui force le respect comme il l'a confié en interview pour les médias de l'Olympique de Marseille. « Un club mythique, des joueurs emblématiques, son stade, ses supporters, la ville... Je pense que l'OM est le plus grand club français ».

«Je vais tout faire pour honorer ce maillot»

Neal Maupay se sait privilégié d’être un joueur de l’OM comme rapporté par La Provence, où il est arrivé en prêt payant avec une obligation d’achat qui coûtera en tout 6M€ aux dirigeants de l’Olympique de Marseille. « Être ici est un privilège, un honneur, je vais tout faire pour honorer ce maillot et je suis sûr qu'il y a de belles choses qui nous attendent ».