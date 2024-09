Mercato : L’OM se débarrasse d’un indésirable, le prochain transfert prend forme ?

Alexis Brunet

À son arrivée à l’OM, Roberto De Zerbi avait signifié à certains joueurs qu’il ne comptait pas s’appuyer sur eux cette saison. Jordan Veretout était notamment dans cette situation et le milieu de terrain a donc dû se trouver un nouveau point de chute. Il a finalement été transféré à l’OL et l’argent récolté dans cette opération pourrait bien permettre au club phocéen de s’offrir prochainement Ismaël Bennacer.

Si au début de l’été l’OM comptait cinq indésirables, ils ne sont aujourd’hui plus que deux. En effet, le club phocéen a réussi à se séparer d’Azzedine Ounahi, Samuel Gigot et dernièrement Jordan Veretout. En revanche, Ulisses Garcia et Chancel Mbemba n’ont pas trouvé de nouveau club.

Veretout a rejoint l’OL en qualité de joker

Après deux saisons à l’OM, Jordan Veretout a donc été contraint d’aller voir ailleurs. Le milieu de terrain s’est engagé avec l’OL ce mercredi. Alors que le mercato se terminait le 30 août dernier, le transfert a été permis car le Français a rejoint Lyon en qualité de joker. En effet, les textes autorisent un ultime transfert entre clubs français, même si le marché des transferts a fermé ses portes.

Le transfert de Veretout pourrait favoriser l’arrivée de Bennacer

Au total, l’OL aura déboursé 4M€ pour s’offrir Jordan Veretout, auxquels peuvent s’ajouter 3M€ de bonus. Selon Calciomercato, avec l’argent récolté, l’OM pourrait revenir à la charge l’hiver prochain pour Ismaël Bennacer et ainsi conclure sa venue. Pablo Longoria avait tenté le coup cet été, mais le timing était malheureusement trop serré.