Mercato : L’OM boucle un transfert surprise, c’est loin d’être une première

Alors que le mercato a fermé ses portes le 30 août à 23H, l’OM a officialisé un dernier transfert ce mercredi 4 septembre. Indésirable à Marseille, Jordan Veretout a rejoint l’OL en qualité de joker. Le milieu de terrain passe donc d’un olympique à un autre, mais il est loin d’être le seul joueur à avoir porté le maillot des deux clubs.

Lors de son arrivée à l’OM, Roberto De Zerbi a été très clair. Le technicien italien a rapidement signifié à certains joueurs qu’il ne comptait pas sur eux pour cette saison. Pablo Longoria a donc constitué un loft dans lequel on trouvait Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Ulisses Garcia, Azzedine Ounahi et Jordan Veretout. Si le club phocéen a réussi à se débarrasser de certains éléments, d’autres n’ont pas trouvé de nouveau point de chute. C’est le cas d’Ulisses Garcia qui devrait réintégrer le groupe marseillais, mais également de Chancel Mbemba qui va très probablement évoluer toute la saison avec la réserve.

Jordan Veretout est passé de l’OM à l’OL

Pour certains indésirables de l’OM, il a fallu dépasser un peu la clôture du mercato pour leur trouver un nouveau challenge. C’est notamment le cas de Jordan Veretout, qui s’est engagé avec l’OL mercredi soir, alors que le marché des transferts avait fermé le 30 août dernier. Le milieu de terrain passe donc d’un olympique à un autre, mais il n’est pas le premier à avoir évolué dans les deux clubs et sûrement pas le dernier. L’international français retrouvera notamment à Lyon Duje Caleta-Car, qui avait quitté Marseille quelques semaines après l’arrivée du milieu dans la cité phocéenne. Dans l’histoire récente, on peut également citer Henri Bédimo, Clinton N’Jie, Loïc Rémy, Hatem Ben Arfa, Nicolas N’Koulou, Bafétimbi Gomis et Jérémy Morel qui ont défendu les couleurs de l’OM et de l’OL. Mais l’exemple le plus parlant est celui de Mathieu Valbuena, qui après avoir passé huit ans à Marseille avait décidé de rejoindre Lyon, après une petite pige au Dynamo Moscou. L’ancien international français avait reçu un accueil corsé du Vélodrome pour son retour et il avait notamment été malmené par les joueurs marseillais, qui n’hésitaient pas à mettre de l’impact lors de chaque intervention défensive.

Plusieurs grands noms sont passés par les deux clubs

Avec Jordan Veretout, ils sont donc 27 à avoir évolué à l’OM et l’OL. Parmi cette liste, on retrouve certains grands noms. Très apprécié à Marseille, Pascal Olmeta a également joué à Lyon et c’est même avec les Gones qu’il a disputé le plus de matches (146 contre 112). Véritable légende lyonnaise, Sonny Anderson a également fait un petit passage dans le sud de la France, durant la saison 1993-1994. Dans le sens inverse, Abedi Pelé a lui passé six ans de sa vie à Marseille, avant de faire une pige à Lyon, également lors de la saison 1993-1994. D’autres figures très connues de la Ligue 1 ont également porté les couleurs des deux olympiques, comme Sylvain Wiltord, Bruno N’Gotty, Manuel Amoros, Eric Roy, Albert Emon, Jean Tigana ou bien Florian Maurice. On peut aussi citer Pascal Fugier, Jean-François Domergue, Péguy Luyindula, Steve Marlet, Laurent Fournier, Daniel Xuereb, Ali Bouafia et Jean Djorkaeff, qui ont aussi évolué dans les deux clubs. À noter que la rivalité entre l’OL et l’OM s’est surtout affirmée aux alentours du début des années 2000. Il était donc plus facile et moins risqué de faire un passage dans les deux clubs avant cela.