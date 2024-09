Mercato : Mourinho s’emballe pour ce joueur, l’OM le met à la porte

Alexis Brunet

Comme Mathieu Valbuena avant lui, Jordan Veretout a également fait le choix de rejoindre l’OL après un passage à l’OM. Le milieu de terrain était poussé vers la sortie par les dirigeants marseillais, qui voulaient se débarrasser de son gros salaire. Un choix purement financier donc, car sur le terrain, l’ancien Nantais répondait présent et il était notamment validé par un certain José Mourinho.

Voilà un transfert qui va peut-être faire grincer des dents. Cet été, l’OM souhaitait se débarrasser de Jordan Veretout. Le milieu de terrain a notamment été pisté au Qatar et par le Stade Rennais, mais il a finalement atterri à l’OL. Un choix osé quand l’on repense à l’enfer qu’a vécu par exemple Mathieu Valbuena, qui est passé par Lyon après sa belle aventure à Marseille.

Mercato - OM : Quelle décision faut-il prendre après le clash ? https://t.co/mJIG2TcBzn pic.twitter.com/toexK40O2q — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

Mourinho appréciait Jordan Veretout

Si Jordan Veretout a quitté l’OM, c’est en partie à cause de Roberto De Zerbi. L’Italien ne comptait pas sur le milieu de terrain cette saison et il lui a rapidement fait comprendre. Pourtant, le Français avait la réputation d’être un joueur fiable et il était souvent apprécié par ses entraîneurs. Selon L’Équipe, José Mourinho louait d’ailleurs les qualités du joueur de 31 ans, lors de leur aventure commune à l’AS Rome.

L’OM a bien compensé le départ de Veretout

Avant de se séparer de Jordan Veretout, l’OM avait mis la main sur plusieurs milieux de terrain pour potentiellement compenser la perte du Français. Ainsi, Pierre-Emile Højbjerg, mais également Ismaël Koné, ont posé leurs valises à Marseille cet été.