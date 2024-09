Mercato - OM : De Zerbi boucle un ultime transfert à Marseille !

Alexis Brunet

Le mercato a fermé ses portes le 30 septembre, mais l’OM a tout de même bouclé un ultime transfert après cette date. Jordan Veretout s’est engagé avec l’OL dans le rôle de joker. Le club phocéen s’est donc séparé d’un milieu de terrain fiable, mais dont le salaire pesait trop lourd sur les finances marseillaises et qui était en fin de contrat dans un an, ce qui ne plaisait pas à Roberto De Zerbi.

Cet été, l’OM a été l’un des clubs les plus actifs sur le mercato. Au total, le club phocéen a bouclé une douzaine d’arrivée, mais également de nombreuses ventes. Pablo Longoria a même réussi à transférer Jordan Veretout à l’OL, alors que le marché des transferts était déjà fermé. Le milieu de terrain s’est engagé avec les Gones en qualité de joker, ce qui est autorisé par le règlement.

Mercato - OM : Quelle décision faut-il prendre après le clash ? https://t.co/mJIG2TcBzn pic.twitter.com/toexK40O2q — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

Veretout a quitté l’OM à cause de son gros salaire

Au début de l’été, Roberto De Zerbi avait clairement expliqué à Jordan Veretout qu’il ne comptait pas sur lui et qu’il allait donc être placé dans un loft. Selon les informations de L’Équipe, le milieu de terrain a été poussé vers la sortie par le technicien italien, car il disposait d’un gros salaire (550 000 euros bruts) et qu’il était en fin de contrat en 2025, ce que n’appréciait pas forcément l’ancien coach de Brighton. Si l’international français a quitté l’OM c'est également le cas d’Azzedine Ounahi et Samuel Gigot qui étaient eux aussi indésirables à Marseille.

L’OM a encore Chancel Mbemba sur les bras

En plus de Samuel Gigot, Azzedine Ounahi et Jordan Veretout, Chancel Mbemba et Ulisses Garcia faisaient aussi partie du loft de l’OM. Si le Suisse devrait être réintégré au sein du groupe marseillais dans les prochains jours, cela ne sera pas le cas du Congolais. Toujours selon L’Équipe, l’ancien joueur du FC Porto devrait évoluer toute la saison avec la réserve du club phocéen, lui qui s’est dernièrement embrouillé avec le bras droit de Medhi Benatia, Ali Zarrak.