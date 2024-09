Mercato - OM : Quelle décision faut-il prendre après le clash ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cadre de l’OM la saison dernière, Chancel Mbemba est devenu indésirable suite à l’arrivée de Roberto De Zerbi. Tout l’été, le club phocéen a tenté de se séparer du Congolais avec qui s’est même parti au clash à Marseille. Mais aujourd’hui, Mbemba est toujours à l’OM et la tendance est à ce qu’il reste alors que le mercato est toujours ouvert dans certains pays. Que faut-il alors faire avec le défenseur central ?

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, le mercato a été très mouvementé à l’OM. Le club phocéen a enregistré 11 nouvelles arrivées et en parallèle, un grand ménage a été opéré. De nombreux départs ont été actés, d’autant qu’à Marseille, on avait notamment mis en place un loft pour faire partir les indésirables. Jonathan Clauss ou encore Pau Lopez ne sont aujourd’hui plus à l’OM, ce qui n’est en revanche pas le cas de Chancel Mbemba. Poussé vers la sortie, le Congolais est toujours là et ne devrait finalement pas faire ses valises.

Mercato - OM : Il a vécu un calvaire, c’est la délivrance ! https://t.co/hbfFdtCOhy pic.twitter.com/Ltr6zwGZWk — le10sport (@le10sport) September 4, 2024

Mbemba-OM, ça part au clash

Au début de l’été, le loft des indésirables était bien rempli à l’OM. On y retrouvait notamment Chancel Mbemba. Le Congolais était prié de se trouver un nouveau club, mais voilà que le traitement qu’il a reçu n’est pas passé. Envoyé notamment avec la réserve, Mbemba n’a pas apprécié, au point de se clasher avec l’un des proches de Mehdi Benatia à Marseille. Le divorce était alors acté entre l’OM et son joueur et on pensait que le départ de ce dernier était inévitable. Au 5 septembre 2024, Chancel Mbemba est toujours à l’OM.

Quel avenir ?

Malgré notamment des touches en Arabie saoudite, Chancel Mbemba n’a donc pas quitté l’OM et alors que le mercato reste ouvert dans certains pays, la tendance serait à ce que le Congolais reste à Marseille. Dès lors, une question se pose : que faut-il faire avec Mbemba ? Réintégrer celui qui était indésirable pourrait offrir une nouvelle solution à Roberto De Zerbi. A condition toutefois de vouloir le faire jouer. Du côté de l’OM, on a déjà été clair à ce propos, assurant que les indésirables qui resteront ne rejoueront pas sous la tunique olympienne. Faut-il alors par conséquent tout faire pour s’en débarrasser ?

Alors, que faut-il faire avec Mbemba à l’OM ?