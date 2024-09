Mercato : Un ancien coach de l’OM a négocié... avec l’ASSE !

Thomas Bourseau

Entraîneur réputé pour avoir longtemps secondé Laurent Blanc, Jean-Louis Gasset s’est également tracé son propre chemin en tant que coach principal et notamment à l’ASSE. Timothée Kolodziejczak refusait cette éventualité et l’avait convaincu de revenir, mais les Verts ont emprunté une autre direction avec Claude Puel en 2019…

Jean-Louis Gasset a longtemps été le simple adjoint de Laurent Blanc. Ce fut le cas lors des expériences du champion du monde 98 aux Girondins de Bordeaux, en équipe de France puis au PSG. Néanmoins, pendant les quatre années sabbatiques de Blanc, Gasset a profité de cette période afin de se lancer en solo à Montpellier puis à l’ASSE en 2017.

«Je lui dis « Jean-Louis, il faut tu reviennes»»

Pendant deux ans, Jean-Louis Gasset a été à la tête de l’effectif stéphanois avant de partir à la retraite, laissant la place à son second Ghislain Printant. Pour le Club des 5, Timothée Kolodziejczak a récemment révélé avoir pris son téléphone dans le but de lui faire changer d’avis. « Quand il quitte Ghislain (ndlr Printant), j’appelle Jean-Louis (ndlr Gasset). Je lui dis « Jean-Louis, il faut tu reviennes ». Avec Wahbi (ndlr Khazri), on l’a appelé ».

«Il était à deux doigts de revenir»

L’ex-défenseur central de l’ASSE (32 ans) affirme d’ailleurs que Jean-Louis Gasset avait mené une réflexion et était prêt à sortir de sa retraite, en vain. « Il était à deux doigts de revenir. C’était entre Claude Puel et lui. A la fin, ils ont fini par choisir Claude Puel. Si Printant serait redevenu adjoint ? Je ne sais pas, on avait appelé Jean-Louis et ils étaient en négociations aussi pour le faire revenir ». Gasset est sorti de sa retraite et a notamment vécu une dernière danse avec l’OM pendant la seconde partie de saison dernière avec à la clé, une demi-finale de Ligue Europa disputée par l'Olympique de Marseille.