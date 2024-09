Mercato - Real Madrid : Un nouveau départ à la retraite bientôt annoncé ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a assisté à l’annonce choc de Toni Kroos à l’approche de l’été dernier : son départ à la retraite. Dani Carvajal a été invité à répondre à la question suivante : Pourrait-il en faire de même ? Le néo capitaine du club champion d’Europe n’y pense clairement pas à l’instant T.

Dani Carvajal (32 ans) a été formé au Real Madrid et a fait ses armes à la Castilla ainsi qu'au Bayer Leverkusen en prêt avant d’avoir réellement sa chance avec l’équipe première merengue à compter de 2013. Onze ans et six Ligues des champions plus tard, le latéral droit espagnol est devenu le capitaine du Real Madrid.

«J'en parle avec ma famille : Je veux profiter de chaque match»

En fin de saison dernière, Toni Kroos surprenait son monde en annonçant son départ à la retraite après l’Euro, à tout juste 34 ans comme Zinedine Zidane l’avait fait avant lui en 2006. De quoi donner des idées à Dani Carvajal ? Pas du tout comme le taulier du vestiaire du Real Madrid l’a confié à The Athletic. « Mon contrat court jusqu'à l'été prochain. Je n'envisage pas de prendre ma retraite pour le moment. J'en parle avec ma famille : Je veux profiter de chaque match, de chaque séance d'entraînement. Au fil des années, on se rend compte qu'il faut donner plus de valeur à chaque instant et en profiter ».

«Si les deux parties sont d'accord pour continuer, j'espère rester ici pendant de nombreuses années»

Pire, Dani Carvajal se verrait bien défendre les couleurs du Real Madrid pendant plusieurs saisons encore si on lui offrait cette possibilité. « La relation que j'entretiens avec le club est très transparente, très claire. Si les deux parties sont d'accord pour continuer, j'espère rester ici pendant de nombreuses années ».