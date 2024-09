Mercato - Real Madrid : Mbappé a vite oublié le PSG…

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a fait vivre un enfer à Kylian Mbappé pendant leur dernière année de cohabitation si l’on en croit les propos tenus par le principal intéressé en juin dernier après l’annonce de son arrivée au Real Madrid libre de tout contrat. Et il n’aura fallu qu’une poignée de semaines passées dans la capitale espagnole pour que le nouvel attaquant star de la Casa Blanca soit parfaitement comblé par cette décision XXL de carrière.

Kylian Mbappé a inscrit 44 buts pour sa septième et ultime saison au PSG. Néanmoins, tout n’a pas été rose pour le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale ces derniers mois à Paris. Et ce, en grande partie en raison de son choix de ne pas activer la clause présente dans son contrat qui lui aurait permis de rallonger son bail d’un an jusqu’en juin 2025. Cette décision de partir libre a fait enrager Nasser Al-Khelaïfi qui l’avait menacé début juillet 2023 de le vendre s’il ne revenait pas sur sa décision.

Entre Mbappé et le PSG, la dernière année fut compliquée

Et quand bien même un accord ait été trouvé pour que les « intérêts du club soient protégés » comme Kylian Mbappé l’assurait en janvier dernier, la relation entre les parties concernées a semblé plus que tendue. Son temps de jeu réduit en seconde partie de saison avec Luis Enrique et son comportement notamment face à l’AS Monaco où il a décidé d’aller en tribunes et non sur le banc de touche à sa sortie à la mi-temps ont fait monter la pression autour du PSG et de Kylian Mbappé. Finalement, le capitaine de l’équipe de France a rejoint le Real Madrid en tant qu’agent libre à l’intersaison et ces quatre premières semaines en Espagne l’auraient fait relativiser.

Mbappé conforté dans son choix de signer au Real Madrid après le PSG

C’est du moins l’information communiquée par Marca en cette première trêve internationale de la saison. Le quotidien madrilène publie dans ses colonnes du jour que ses débuts au Real Madrid auraient permis à Kylian Mbappé de se rendre compte de la justesse de sa décision de troquer la tunique du Paris Saint-Germain en échange de celle des champions d’Espagne et d’Europe. Et ce, après une année pleine de tensions en coulisses au PSG…