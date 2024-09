Real Madrid : Mbappé a trouvé la solution miracle ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé avait sans doute rêvé d’un meilleur début d’aventure au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France a peiné à prendre ses marques chez les Merengue et a donc essuyé quelques critiques de la part de la presse espagnole. Mbappé semble toutefois avoir trouvé la formule magique pour mettre fin à ses galères, en prouve son doublé contre Las Palmas ce dimanche.

Cet été, Kylian Mbappé a mis fin à son aventure au PSG. Le capitaine de l’équipe de France a signé libre au Real Madrid et a réalisé l’un de ses rêve d’enfance. Présenté dans un Santiago Bernabéu plein à craquer, il était particulièrement attendu par les supporters madrilènes. Mais ses débuts ont été plutôt mitigés.

Mbappé a galéré au Real Madrid...

En effet, Kylian Mbappé a eu du mal à prendre ses marques dans le onze de Carlo Ancelotti. Ses performances ont été plutôt décevantes jusqu’à présent, ce qui lui a valu quelques critiques de la part de la presse espagnole. La nouvelle star du Real Madrid semble toutefois avoir trouvé la solution miracle pour mettre fin à ses galères.

... et a trouvé la solution à ses problèmes ?

Comme le rapporte Relevo, Kylian Mbappé estime que le principal est de s’adapter rapidement à sa nouvelle équipe et non de marquer. Ce serait d’ailleurs cela qui a fait sa force contre Las Palmas ce dimanche. Le capitaine de l’équipe de France n’a pas tremblé au moment de tirer son penalty, signe qu’il ne cède pas à la panique et reste concentré sur son adaptation au Real Madrid. Ce serait sans doute la solution à ses galères. À suivre...