Mercato : L’OM va boucler un transfert en Ligue 1, il doit trancher

Le mercato a beau avoir fermé ses portes, l’OM serait sur le point de boucler un dernier transfert. En effet, Jordan Veretout est sur le départ et il pourrait rejoindre l’OL en tant que joker. Le milieu de terrain qui fait partie des indésirables à Marseille doit trancher ce mercredi s’il veut rejoindre ou non la formation de Pierre Sage.

L’OM a été l’un des grands agitateurs du mercato estival. Jusqu’au dernier jour, le club phocéen s’est montré actif, en officialisant l’arrivée de Neal Maupay et en se séparant de Samuel Gigot, qui a rejoint la Lazio Rome sous la forme d’un prêt. Mais alors que Pablo Longoria pensait enfin pouvoir prendre des vacances, il doit toujours s’activer pour trouver un point de chute à un indésirable de Roberto De Zerbi.

De Zerbi ne compte pas sur Jordan Veretout

Alors qu’il faisait partie des titulaires importants la saison dernière, que cela soit sous Marcelino, Gattuso ou bien Gasset, Jordan Veretout a vu son statut être remis en cause par l’arrivée de Roberto De Zerbi. Ce dernier lui a fait savoir qu’il ne comptait pas sur lui pour cette saison et qu’il devait se trouver un nouveau point de chute. Malheureusement, le milieu de terrain n’a pas réussi à se trouver un nouveau challenge avant la fin du mercato, mais une solution pourrait toutefois lui permettre de quitter l’OM très prochainement.

Veretout doit trancher si oui ou non il veut rejoindre l’OM

Selon le règlement, les clubs français peuvent encore réaliser un transfert entre eux, sous la forme d’un joker. D’après les informations de RMC Sport, l’OM et l’OL auraient d’ailleurs un accord au sujet de Jordan Veretout. Le montant de l’opération serait de 5M€ bonus compris. Il ne reste plus qu’au milieu de terrain de trancher si oui ou non il veut rejoindre les rangs lyonnais. Si la réponse est positive, il passera sa visite médicale dans la foulée et Lyon devra se dépêcher pour l’inscrire sur sa liste pour la Ligue Europa avant ce mercredi soir.