Mbappé : Le Real Madrid le laisse sans voix !

Entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, tout se passe pour le mieux après plusieurs semaines de collaboration. La recrue star du mercato estival du champion d’Espagne n’a pas eu à prendre un parcours semé d’embûches afin d’être accepté par les supporters du Real Madrid malgré ses états d’âmes passés concernant une arrivée à la Casa Blanca. Ce qui a eu le don de surprendre le principal intéressé qui serait aux anges à Madrid.

Kylian Mbappé a tourné une page de sept saisons au PSG où cours desquelles il s’est affirmé comme étant plus qu’un grand espoir du football français. Devenu au fil du temps champion du monde, capitaine de l’équipe de France et meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Mbappé a mis un terme à son aventure parisienne non sans drama avec les dirigeants dont son ex-président Nasser Al-Khelaïfi qui refusait à l’été 2023 que son attaquant vedette s’en aille en tant qu’agent libre un an plus tard.

Après le PSG, Mbappé nagerait dans le bonheur au Real Madrid

Direction le Real Madrid pour Kylian Mbappé où, en à peine quelques semaines, le principal intéressé déborderait déjà de bonheur si l’on se fie aux informations de José Félix Diaz. Le journaliste de Marca a confié ces dernières heures que la nouvelle vie du patron du vestiaire de l’équipe de France excéderait tout ce dont il avait imaginé avant de démarrer sa nouvelle vie dans la capitale espagnole où il a été présenté le 16 juillet dernier au Santiago Bernabeu devant plus de 80 000 socios.

Kylian Mbappé choqué par son adoption express auprès des supporters du Real Madrid

Marca dévoile d’ailleurs que Kylian Mbappé aurait été surpris du fait de ne pas avoir à passer une période d’essai ou un baptême du feu par les supporters du Real Madrid qui ont témoigné à plusieurs reprises de son arrivée avortée jusqu’à cet été 2024. Les socios du club madrilène ont tout de suite bien accueilli Mbappé qui nagerait dans le bonheur de l’autre côté des Pyrénées et loin de la vie parisienne comme il le confiait dimanche dernier après son doublé inscrit contre le Betis Séville en Liga (2-0).