Barcola : Après le clash, Riolo lâche un message fort

Bradley Barcola fait taire les critiques en ce début de saison. Auteur de quatre buts en trois matches de championnat, l'ailier gauche du PSG s'affirme comme le remplaçant naturel de Kylian Mbappé sur le côté. Même Daniel Riolo, qui n'avait pas été tendre avec lui ces derniers mois, a lâché une déclaration qui a des allures de mea-culpa.

Certains supporters craignaient un accident industriel. Mettre 45M€ sur un jeune joueur lyonnais, Bradley Barcola, qui n’avait disputé qu’une seule saison pleine en Ligue 1, il fallait du culot. Même Daniel Riolo n’avait pas caché son scepticisme, notamment après les débuts de l’ailier en Ligue des champions lors du dernier exercice.

Riolo avait clashé Barcola

« Cette histoire de jeunesse, je n’accepte pas l’argument. Pour moi, ce n’est pas possible. Il est gentil Bambi, mais il fait six mois à Lyon, il s’en va car le club dit 'il y a du blé à se faire dessus' et il va au PSG. À partir du moment où il va au PSG, il prend tout. Il prend le transfert avec tout son entourage qui a chialé toute la journée de mes propos d’hier. Ils se sont tous gavés en commission et en cadeaux. Ça leur va de prendre l’oseille et la gloire quand ça va dans ce sens-là, mais ils ne veulent pas les critiques qui vont avec. À partir du moment où tu rentres dans le club, tu acceptes tout ce qui va avec » avait lâché Riolo.

Barcola a séduit Riolo

Mais depuis, Barcola a gagné en maturité. Ses choix sont de plus en plus bons et cela se voit sur le bilan comptable. Le joueur a inscrit quatre buts en trois matches de championnat et s’affirme comme la prochaine star du PSG. Même Riolo a pris le soin de le féliciter après la rencontre face au LOSC (1-3). « Barcola a déjà pris un ascendant dans le rôle du buteur, il a mis un but en profitant du boulevard laissé par les Lillois. Il a beaucoup progressé dans la finition et ses gestes et il est en pleine confiance, donc ça aide. Il a fait un bon match, à l’image des Parisiens, qui n’ont tout de même pas fait un excellent match. Il n’y a pas que des satisfactions au PSG puisque Donnarumma doit faire partie des trois-quatre meilleurs Parisiens ce soir, quand même » a-t-il déclaré sur RMC.