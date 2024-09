Barcola flambe au PSG, Deschamps valide

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De nouveau buteur dimanche soir lors de la victoire du PSG sur la pelouse du LOSC (1-3), Bradley Barcola réalise un très bon début de saison. L’ailier âgé de 22 ans a déjà trouvé le chemin des filets à quatre reprises en championnat. Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a salué l’état de forme du Parisien.

En déplacement sur la pelouse du LOSC dimanche soir (1-3), le PSG a décroché sa troisième victoire en autant de rencontres depuis le début de la saison, après celles face au Havre (1-4) et Montpellier (6-0). Si le club de la capitale a vu Kylian Mbappé prendre la direction du Real Madrid, il peut compter sur la montée en puissance de Bradley Barcola.

Quatre buts en trois matchs pour Barcola

Contre le LOSC, l’ailier âgé de 22 ans a inscrit son quatrième but de la saison. Bradley Barcola, arrivé l’été dernier en provenance de l’OL dans un transfert estimé à 45M€, semble prendre une nouvelle dimension en ce début de saison. Après l’avoir découvert à l’occasion de l’Euro 2024, le joueur du PSG va retrouver l’équipe de France lors de cette trêve internationale, au cours de laquelle les Bleus seront opposés à l’Italie et la Belgique les 6 et 9 septembre prochains, dans le cadre de la Ligue des Nations.

«Il est en pleine confiance, fait les bons choix, les bons gestes, ce qu'on demande à un joueur offensif»

Présent en conférence ce lundi, Didier Deschamps a évoqué l’état de forme de Bradley Barcola : « Il est en pleine confiance, fait les bons choix, les bons gestes, ce qu'on demande à un joueur offensif. Bradley a toujours eu la capacité à faire des déséquilibres, marquer et faire marquer. On parle d'un jeune joueur aussi, qui a franchi les étapes très vite. Cela demande de la continuité. Il fait un très bon début de saison. La saison dernière lui a servi, comme sa présence à l'Euro. »