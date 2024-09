PSG : Transfert à 60M€, il lâche une grande annonce

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a décidé de se séparer de Manuel Ugarte. L’international Uruguayen a été vendu du côté de Manchester United, qui a déboursé 60M€ pour le recruter. Arrivé en Uruguay avec sa sélection, l’ancien Parisien s’est exprimé sur sa signature en Premier League.

Le mercato estival du PSG aura été mouvementé. Avec quatre recrues au compteur, le club parisien se sera montré plutôt actif. Mais dans le sens des départs, Paris s’est également bougé avec notamment une grosse vente réalisée. En effet, Manuel Ugarte a été vendu contre 60M€ du côté de Manchester United.

Le PSG a vendu Ugarte contre 60M€

Arrivé au PSG en 2023 en provenance du Sporting CP, le joueur portera le numéro 25 en Angleterre. Alors que Manchester United s’est incliné face à Liverpool ce dimanche (0-3), Manuel Ugarte n’était pas encore disponible. Le joueur de 23 ans a cependant rejoint la sélection uruguayenne.

« Le projet du club est très bon »

Auprès de Sport 890, l’ancien du PSG s’est livré sur sa signature en Premier League : « J'arrive à Manchester très affamée. Je me sens très bien, je me suis préparé et je suis toujours prêt. Le projet du club est très bon », a ainsi confié Manuel Ugarte, qui était convoité depuis de nombreux mois par les Red Devils.