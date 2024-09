Transferts : Le PSG renonce à 5M€ avec l'Arabie Saoudite

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après s’être séparé de plusieurs éléments cet été, le PSG va encore chercher à dégraisser son effectif. Alors que le marché est encore ouvert en Arabie Saoudite, Danilo Pereira devrait s’engager en faveur d’Al-Ittihad contre 5M€. Une opération dans laquelle le club de la capitale espérait en tirer un montant supérieur. Explications.

Cet été, le PSG s’est renforcé par l’intermédiaire de plusieurs jeunes joueurs prometteurs. Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho, et Désiré Doué ont rejoint Paris, tandis que le club de la capitale a également tenté de se séparer de plusieurs éléments n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique.

Danilo Pereira vers l’Arabie Saoudite

Si Manuel Ugarte a été vendu à Manchester United contre 60M€, qu’Ismaël Gharbi a rejoint Braga contre 5M€, et que Carlos Soler et Nordi Mukiele ont été prêtés (à West Ham et au Bayer Leverkusen), certains indésirables comme Milan Skriniar ou encore Danilo Pereira sont restés au PSG. Mais alors que le marché des transferts n’est pas encore fermé en Arabie Saoudite, le défenseur central portugais pourrait trouver une porte de sortie. Comme révélé par Foot Mercato et confirmé ce lundi par le Parisien, c’est à Al-Ittihad que devrait s’engager le numéro 15 du PSG.

Le PSG espérait 10M€ pour le Portugais

Le Parisien précise que le PSG devrait vendre Danilo Pereira contre 5M€. Une petite somme donc, alors que les dirigeants parisiens en espéraient au moins 10M€. Mais le club de la capitale va donc se satisfaire de cette légère vente tardive sur le mercato...