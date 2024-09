Mercato - PSG : Un échange Mbappé-Barcola ? L’improbable demande du Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le Real Madrid a donc enfin mis la main sur Kylian Mbappé. Mais voilà que ça commence mal pour le Français chez les Merengue. De quoi donner quelques idées du côté de la capitale espagnole. Et du côté du Real Madrid, c’est un autre crack du PSG qui aurait tapé dans l’oeil en ce début de saison : Bradley Barcola.

Sans Kylian Mbappé, le PSG a démarré en trombe, pouvant notamment compter sur un très grand Bradley Barcola. Pour sa deuxième année à Paris, l’international français impressionne dès le début, ce qui n’a d’ailleurs pas échappé au Real Madrid. Au point d’envisager un incroyable échange entre Barcola… et Kylian Mbappé ?

Mercato - PSG : Luis Enrique a trouvé sa perle rare ! https://t.co/yCE8oiqtKL pic.twitter.com/4fVWUPCag3 — le10sport (@le10sport) September 1, 2024

« Barcola n’a jamais aussi bien joué »

C’est Cyril Hanouna qui a fait cette incroyable confidence au micro d’Europe 1. A propos de Bradley Barcola et d'un échange avec Kylian Mbappé au Real Madrid, l’animateur a ainsi révélé : « Barcola n’a jamais aussi bien joué. Il va faire une saison exceptionnelle ».

« Mbappé revient et on prend Barcola »

« Vous savez ce que m’a dit un mec qui est très proche du Real Madrid. Il m’a appelé et m’a dit : « Tu ne veux pas nous échanger Barcola contre Mbappé. Mbappé revient et on prend Barcola ». Je vous jure que c’est vrai, pour vous dire où ils en sont », a continué Cyril Hanouna.