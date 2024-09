Equipe de France : Deschamps révèle une discussion pour son avenir !

Arnaud De Kanel

Malgré une demi-finale, l'Euro 2024 de l'équipe de France a été très décevant. De quoi remettre en question l'avenir de Didier Deschamps, sous contrat jusqu'en 2026 avec la FFF. Le sélectionneur des Bleus reconnait d'ailleurs s'être entretenu avec Philippe Diallo au sujet de son avenir fin juillet.

Dix ans après sa première compétition sur le banc de l'équipe de France, Didier Deschamps dirigeait à nouveau les Bleus cet été, lors de l'Euro 2024 cette fois-ci. Le parcours des coéquipiers de Kylian Mbappé n'a pas été emballant malgré le fait d'avoir été jusqu'en demi finale du tournoi. De quoi mettre Didier Deschamps en danger ?

«L’idée n’est pas de continuer pour continuer»

Le sélectionneur des Bleus a livré une interview à Téléfoot ce dimanche matin dans laquelle il a révélé s'être entretenu avec le président de la FFF Philippe Diallo pour évoquer son avenir.

«On s’est vu fin juillet»

« Si je suis là, c’est la réponse. Je l’ai toujours dit, l’idée n’est pas de continuer pour continuer, cela n’a jamais été un moteur pour moi. Avec le président Diallo, on s’est vu fin juillet. On a eu une discussion et une analyse. Il est normal que je lui donne mon analyse. Le décisionnaire c’est le président », a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France.