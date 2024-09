Transferts : Le PSG a frappé un très gros coup !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été au PSG, João Neves impressionne déjà. Actif sur le terrain, le Portugais de 19 ans semble également avoir connu une intégration express au sein de la formation de Luis Enrique. S’il détient un talent indéniable, le numéro 87 est également un véritable acharné de travail selon plusieurs formateurs l’ayant connu dans le passé.

Secteur défaillant du PSG sur ces dernières années, le milieu de terrain parisien a accueilli un véritable prodige cet été. En effet, le club de la capitale n’a pas hésité à débourser 70M€ pour le recrutement de João Neves. Arrivé en provenance de Benfica, l’international Portugais a clairement réussi ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Auteur de quatre passes décisives en deux matchs seulement, le numéro 87 a également affiché un état d’esprit très compétitif.

« Neves ne perd jamais son objectif de vue »

Agressif à la perte de balle et n’hésitant jamais à faire d’énormes efforts pour le collectif, João Neves a affiché de grandes promesses dès ses débuts au PSG donc. Ancien entraîneur du petit prodige en U19, Luis Castro s’est exprimé auprès de l’Equipe sur son joyau : « Quand tu as 17, 18 ans, tu as toujours des préoccupations autres, et quelque part, c'est normal. Mais lui a toujours été à 200 % concentré football. Neves ne perd jamais son objectif de vue », a confié ce dernier.

« Il pousse tout le temps à en faire plus et avec une culture de la victoire systématique »

Entraîneur du Portugal chez les U19, Joaquim Milheiro témoigne également autour de la personnalité de Neves : « Il s'engage à fond, travaille énormément, possède une culture de l'exigence très grande. C'est aussi un "agrégateur d'équipe" parce qu'il identifie les choses pour que l'équipe soit heureuse. Il y a sa posture, joyeuse. Tout cela mélangé, cela en fait un exemple de joueur avec du talent sur en en dehors du terrain. Il pousse tout le temps à en faire plus et avec une culture de la victoire systématique ».