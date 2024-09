ASSE : Le mercato n’est pas terminé, l’entraîneur vend la mèche

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour son retour en Ligue 1, l'ASSE ne devait surement pas s'attendre à un tel début de saison. Et pour cause, les Verts ont perdu leur trois premiers matches, et n'ont toujours pas inscrit le moindre but ! Une situation plus que délicate d'autant plus qu'Olivier Dall'Oglio a confirmé que le mercato n'était pas encore terminé et que l'ASSE pourrait encore perdre des joueurs.

Dall'Oglio annonce que le mercato n'est pas terminé

« Je préfère avoir plus de joueurs que pas de joueurs, c’est une gestion, c’est à moi de le faire mais mon problème principal n’est pas sur ce quotidien-là mais sur le week-end où il faudra être bien plus performant », lâche l’entraîneur de l’ASSE en conférence de presse, avant de poursuivre.

«D’autres marchés sont ouverts»

« D’autres marchés sont ouverts, des marchés qui peuvent nous faire changer cet effectif qui est un peu grand. Il y a toujours ces problématiques-là qui seront réglées dans les prochains jours mais ce sont des choses qui me dépassent un peu », ajoute Olivier Dall’Oglio.