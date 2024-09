Le PSG va réussir sa folle mission sur le mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Désireux de renforcer son effectif grâce à l'apport offensif d'une grande star notamment, le PSG avait aussi pour mission de se débarrasser de ses lofteurs. Les joueurs qui n'entraient pas dans les plans de jeu et qui s'entraînaient en marge de l'effectif ont été poussés vers la sortie et à l'heure actuelle, il n'en reste plus que deux puisque Colin Dagba, latéral droit de 25 ans, va prendre la direction de la Belgique.

Lancé vers un mercato solide pour remplacer Kylian Mbappé notamment, le PSG a dû aussi travailler pour réussir à se débarrasser des joueurs qui étaient placés sur le départ. Après Juan Bernat et Renato Sanches notamment, respectivement prêté à Villarreal et Benfica, c'est Colin Dagba qui a trouvé une porte de sortie. Prêté à Strasbourg puis Annecy ces deux dernières saisons, il va découvrir la Jupiler Pro League dans le club de Beerschot.

Il annonce «un joueur de classe mondiale» au PSG ! https://t.co/sjmnF9DJXd pic.twitter.com/PmoX79ks9s — le10sport (@le10sport) September 4, 2024

Nouveau départ d'un lofteur

S'il a débarqué au PSG chez les professionnels en 2018, Colin Dagba ne fait plus du tout partie des plans du club. Le défenseur de 25 ans a disputé 77 matches sous les couleurs parisiennes mais sa dernière apparition remonte au mois de janvier 2022. Comme l'a annoncé Foot Mercato, il s'est engagé avec le club belge de Beerschot et devrait résilier ainsi sa dernière année de contrat avec le PSG.

Le PSG a réussi à dégraisser l'effectif

Dans sa volonté de se séparer de ses lofteurs cet été, le PSG est en passe d'accomplir sa mission puisqu'avec le départ attendu de Colin Dagba, il ne restera plus que deux joueurs dans son loft. En effet, seuls le gardien Louis Mouquet (20 ans) et l'arrière gauche Vimoj Muntu wa Mungu (19 ans) restent à quai pour le moment. Les deux joueurs ne sont pas aussi réputés que d'autres et leur contrat se termine en juin 2025. Huit joueurs faisaient partie de cette liste de lofteurs au début de l'été. Et six d'entre-eux ont donc quitté le PSG cet été.