Mercato - PSG : Cette signature à Paris qui emballe Al-Khelaïfi

Si Kylian Mbappé est parti, le PSG tient déjà son nouveau joyau. A Paris, on mise énormément sur Warren Zaïre-Emery pour le présent, mais aussi le futur. En ce sens, le club de la capitale a offert un nouveau contrat au Français, désormais lié jusqu’en 2029 avec son club formateur. Une signature évoquée par Zaïre-Emery, révélant notamment la réaction de Nasser Al-Khelaïfi.

Titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique au PSG, Warren Zaïre-Emery impressionne tout le monde à seulement 18 ans. Un joyau sur lequel le club de la capitale compte pour l’avenir et le très long terme. Zaïre-Emery a ainsi signé un nouveau contrat jusqu’en 2029 et cela pourrait ne pas être le dernier, puisque du côté du PSG, on espère le voir rester toute sa carrière sous la tunique parisienne.

« Le président était très content, très fier que je reste »

Lors d’un reportage de Canal+ qui lui était consacré, Warren Zaïre-Emery est revenu sur le moment où il a signé son nouveau contrat avec le PSG. Désormais lié jusqu’en 2029 avec le club de la capitale, WZE a alors confié : « Le deuxième contrat ce n’est jamais le même que le premier parce que les attentes ne sont pas les mêmes. On va dire que t’as un peu prouvé que tu pouvais être dans le monde professionnel et continuer à jouer et à progresser au quotidien. J’ai prolongé jusqu’en 2029. Le président était très content, très fier que je reste. Il m’a dit qu’ici c’était ma maison et qu’il voulait que je reste le plus longtemps possible ».

« C’est un joueur qui représente la France, Paris »

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos est lui aussi revenu sur cette prolongation de Warren Zaïre-Emery. « Warren c’est un joueur très important. Pas seulement parce que c’est un très bon joueur, un joueur avec un avenir qu’on pense extraordinaire. Mais c’est aussi un joueur qui représente la France, Paris. On doit avoir cette référence », a-t-il fait savoir.