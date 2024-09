Mercato : L’annonce du PSG pour l’avenir de Zaïre-Emery

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A seulement 18 ans, Warren Zaïre-Emery est déjà l’un des patrons au PSG. Indiscutable au milieu de terrain, le protégé de Luis Enrique ne devrait pas faire ses valises de sitôt. En effet, l’international français est actuellement sous contrat jusqu’en 2029. Une belle histoire avec Zaïre-Emery que le PSG espère faire durer le plus longtemps possible.

S'il a été question d’un intérêt de Pep Guardiola et Manchester City par le passé, Warren Zaïre-Emery est aujourd’hui bien installé au PSG et ne devrait pas partir prochainement. Il y a quelques mois, le club de la capitale a prolongé son joyau jusqu’en 2029 et la relation est partie pour durer. « Il restera pendant longtemps et il sera le joueur le plus important du PSG pour les 20 prochaines années », a lâché Jorge Mendes, agent de Zaïre-Emery.

Mercato : Privé de PSG, Osimhen a totalement craqué https://t.co/qFOpEKuSyM pic.twitter.com/b5Q3IRI4Nk — le10sport (@le10sport) September 3, 2024

« Ça serait joli qu’il fasse toute sa carrière au PSG »

Cette annonce de Jorge Mendes devrait faire plaisir au PSG, où on espère voir Warren Zaïre-Emery rester le plus longtemps possible. A l’occasion d’un reportage de Canal+ sur le crack parisien, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, a lâché : « Ça serait joli qu’il fasse toute sa carrière au PSG. C’est un joueur qui est né dans le club ».

« Warren doit devenir le Steven Gerrard du club »

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi avait déjà évoqué la possibilité de voir Warren Zaïre-Emery faire toute sa carrière à Paris. « Warren doit devenir le Steven Gerrard du club. Il doit faire toute sa vie ici. Il vient d’ici, il aime le club, il aime le logo. Il est là grâce au club », avait-il lâché, faisant le parallèle avec Steven Gerrard, qui n’a connu que Liverpool dans sa carrière.