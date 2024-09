Mercato : Gros clash à l'OM, il va faire une annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Chassé de l'équipe première et poussé vers la sortie cet été, Chancel Mbemba reste pour le moment un joueur de l'OM malgré les tentatives pour le faire partir. En effet, l'international congolais de 30 ans n'est plus le bienvenu à Marseille et les tensions ne cessent de grandir. Mercredi soir, le joueur a publié une vidéo énigmatique sur ses réseaux sociaux qui laisse entendre qu'une grosse annonce ne va pas tarder.

Ecarté du groupe cet été, Chancel Mbemba aurait pu faire ses valises s'il n'avait pas fait capoter son transfert. En effet l'OM a beaucoup travaillé pour faire partir ses indésirables mais le Congolais a montré de trop grandes exigences au moment où il allait signer. En conflit avec Pablo Longoria notamment, il a promis de faire une annonce dimanche. Forcément, les interrogations sont multiples.

Mbemba va faire une annonce

Mercredi soir, Chancel Mbemba a publié une courte vidéo sur son compte X (ex-Twitter) où on l'aperçoit entre ombre et lumière avec la date du 8 septembre. En fait, il donne rendez-vous pour une « première exclusivité » sur sa chaîne YouTube. Forcément, des questions se posent sur le détail de cette annonce compte tenu des tensions qui existent en ce moment en le joueur et la direction de l'OM. Beaucoup imaginent déjà le règlement de comptes avec les dirigeants marseillais.

Mbemba en plein conflit

Placé sur la liste des départs cet été comme Jordan Veretout, qui a récemment trouvé une porte de sortie à l'OL, Chancel Mbemba ne manquait pas de prétendants pour une nouvelle destination. L'international congolais disposait pourtant d'une proposition intéressante en fin de mercato de la part du club saoudien d'Al-Shabab avec un salaire annuel de 4M€ et une prime à la signature de 2M€. Ses exigences trop élevées n'ont pas permis à l'OM de conclure ce dossier et il reste dans une situation difficile. En attendant d'en savoir plus ce dimanche ?