Vente OM : Une aide inattendue pour la vente du club

Bien avant les nombreuses rumeurs qui entourent l'éventuelle arrivée de l'Arabie Saoudite à l'OM depuis quelques années, c'est Frank McCourt qui débarquait pour racheter le club phocéen. L'homme d'affaires américain est effectivement arrivé à Marseille en 2016. Et Vincent Labrune, alors président de l'OM, n'y serait pas étranger.

Nommé président de l'OM en 2011, Vincent Labrune a débarqué peu de temps après le décès de Robert Louis-Dreyfus, alors propriétaire du club phocéen. C'est donc sa femme, Margarita, qui a récupéré l'OM et a décidé de placer l'Orléanais à sa tête, lui qui était proche de la famille Louis-Dreyfus.

«Margarita avait comme seul objectif de vendre le club»

Et Margarita Louis-Dreyfus avait un objectif clair : la vente du club. « Vincent est comme moi, il est loyal avec ceux qui l’emploient, quitte à se sacrifier lui-même. Là, il n’y avait plus d’argent. Margarita avait comme seul objectif de vendre le club », résume Olivier Grimaldi, avocat de l’OM, auprès de So Foot.

«Vincent, faut qu’on se sorte de là, tu prends le truc et dans un an, on vend»

D'ailleurs, Vincent Labrune a rapidement compris sa mission qui s'est toutefois éternisée. « Margarita me dit: "Vincent, faut qu’on se sorte de là, tu prends le truc et dans un an, on vend". Après, il y a un principe de réalité, qui est qu’on n’a pas d’acquéreur. Donc on comprend que ça va durer plus longtemps que prévu », raconte l'actuel président de la LFP. Et pour cause, il a fallu attendre cinq ans pour trouver un acquéreur. Un certain Frank McCourt, arrivé en 2016 à l'OM.